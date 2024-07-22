تعرض محمد الشيبي، مدافع نادي بيراميدز، للطرد، بعد تدخل مع حسين الشحات لاعب الأهلي، خلال مباراة الفريقين مساء يوم الاثنين، في الدوري المصري الممتاز.

وخلال هجمة مرتدة للأهلي، عرقل الشيبي حسين الشحات، على حدود منطقة الجزاء، منعت لاعب الأهلي من المرور.

وسقط الشحات أرضًا، وتأوه من الألم، حتى لجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو "فار"، وقرر طرد الشيبي مباشرة لتدخله العنيف على الشحات.

يذكر أن محمد الشيبي رفض مصافحة لاعبي الأهلي قبيل المباراة، على خلفية أزمته مع حسين الشحات السابقة، وحصوله على حكم بحبس لاعب الأهلي.