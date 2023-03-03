أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا (فيديو)

وفي الدقيقة 25 استلم فرانك كيسيه لاعب برشلونة بينية سحرية، لينفرد بالمرمى ويودع الكرة في الشباك، وقد حاول إيدير ميليتاو إخراجها، ليفشل ويسكنها مرماه مسجلا الهدف الأول بالخطأ للفريق الكتالوني.

وتتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى متابعة اللقاء المرتقب بين ريال مدريد وضيفه برشلونة في جولة الذهاب لدور الأربعة ببطولة كأس ملك إسبانيا.