أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا (فيديو)
أحرز إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد هدفًا بالخطأ في مرماه، خلال كلاسيكو كأس ملك إسبانيا بين ريال ومدريد وبرشلونة، والتي تقام على ملعب (سانتياغو برنابيو)، ليعطي التقدم للبارسا على حساب فريقه.
وفي الدقيقة 25 استلم فرانك كيسيه لاعب برشلونة بينية سحرية، لينفرد بالمرمى ويودع الكرة في الشباك، وقد حاول إيدير ميليتاو إخراجها، ليفشل ويسكنها مرماه مسجلا الهدف الأول بالخطأ للفريق الكتالوني.
وتتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى متابعة اللقاء المرتقب بين ريال مدريد وضيفه برشلونة في جولة الذهاب لدور الأربعة ببطولة كأس ملك إسبانيا.
وتأهل ريال مدريد إلى دور الأربعة بعدما تخطى عقبة كاسيرينيو بنتيجة 1-0 في دور الـ32.
وفاز ريال مدريد على فياريال في دور الستة عشر بنتيجة 3-2، كما تغلب على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 في دور الثمانية.
وصعد برشلونة بعد تغلبه على حساب إنتر سيتي بنتيجة 4-3 في دور الـ32.
وتأهل برشلونة على حساب أتلتيكو سبتة بنتيجة 5-0 في دور الستة عشر، وتغلب على ريال سوسييداد بنتيجة 1-0 في دور الثمانية.