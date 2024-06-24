روديغر يواصل طقوسه الإسلامية في يورو 2024 (صورة)
واصل المدافع أنطونيو روديغر، نجم ريال مدريد الإسباني، طقوسه الإسلامية خلال مشاركته مع منتخب ألمانيا ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
وشارك روديغر في تعادل المنتخب الألماني مع سويسرا بنتيجة 1-1 مساء الأحد في ختام منافسات المجموعة الأولى بالبطولة القارية.
ونشر نجم المنتخب الألماني صورة له عبر انستغرام وهو يرفع يديه بالدعاء في ملعب اللقاء قبل انطلاق مباراة سويسرا.
ولم يكن هذا التصرف الوحيد بالنسبة للنجم الألماني الخاص بممارسة طقوس الديانة الإسلامية التي يعتنقها.
واحتفل أيضًا روديغر بالسجود عقب فوز منتخب ألمانيا في مباراة المجر الماضية ببطولة كأس أوروبا.
وسبق أن احتفل نجم ريال مدريد عقب التأهل على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما رفع إصبع السبابة للسماء وردد قائلًا: “الله أكبر".
وتأهل المنتخب الألماني إلى ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" محتلًا صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.
وافتتح المنتخب الألماني مشواره في البطولة القارية التي تقام على أرضه بفوز عريض على حساب إسكتلندا بنتيجة 5-1 ثم حسم تأهله بالفوز على المجر بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية للمجموعة الأولى.
وكاد منتخب ألمانيا أن يتلقى الخسارة أمام سويسرا لولا هدف متأخر في الوقت القاتل للبديل نيكلاس فولكروغ بضربة رأس أنهى به اللقاء بالتعادل.