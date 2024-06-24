روديغر يواصل طقوسه الإسلامية في يورو 2024 (صورة)

وتأهل المنتخب الألماني إلى ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" محتلًا صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

وافتتح المنتخب الألماني مشواره في البطولة القارية التي تقام على أرضه بفوز عريض على حساب إسكتلندا بنتيجة 5-1 ثم حسم تأهله بالفوز على المجر بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وكاد منتخب ألمانيا أن يتلقى الخسارة أمام سويسرا لولا هدف متأخر في الوقت القاتل للبديل نيكلاس فولكروغ بضربة رأس أنهى به اللقاء بالتعادل.