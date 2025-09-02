صديقة نيمار السابقة تغازل لاعب فلامنغو بتعليق مثير (صورة)

كتب: نور الدين ميفراني

أثارت الممثلة البرازيلية برونا ماركيزين الصديقة السابقة للنجم البرازيلي نيمار الجدل بتعليق مثير على صورة لنجم فلامينغو بيدرو.

أخبار ذات علاقة نيمار يحرج أنشيلوتي بعد استبعاده من قائمة البرازيل

ونشر المهاجم البالغ من العمر 28 سنة صورة له على صفحته وعلقت الممثلة البرازيلية: "أعتقد يا بيدرو، كان هناك أشياء أسوأ يمكن اختراعها".

ومن الواضح، أن الممثلة البرازيلية الشهيرة أعجبت بنجم فلامينغو وبعضلات جسده وأحبت أن تمازحه كما جاء في صفحة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وارتبطت برونا ماركيزين بالنجم البرازيلي نيمار ما بين 2013 و 2014 وانفصلا بسبب مشاكل بينهما.

ثم عاد الثنائي مرة أخرى في 2016 و تستمر العلاقة حتى 2018 وكانا قريبين من إعلان الزواج.

أخبار ذات علاقة انفعال وإنذار ومشادة مع سيلفا.. نيمار يشارك في تعادل سانتوس وفلومينينسي (فيديو)

لكن خيانات نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق وسانتوس الحالي أدى للانفصال النهائي.

وارتبطت برونا ماركيزين بعد الانفصال عن نيمار بالمؤثر إنزو سيلولاري لمدة سنة فقط ومنذ 2024 ارتبطت بالمؤثر جواو غيلهيرم شقيق المغني زي فيليب.