تطبيق تقنية الـ"VAR" في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
ستكون أمريكا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس التي تستعين بنظام حكم الفيديو لمساعدة الحكم الرئيس عند طلب مراجعة بعض اللقطات في نسخة هذا العام، وذلك بعد ردود فعل إيجابية على استخدام التقنية في بطولات للمحترفين.
وقال موقع بطولة أمريكا المفتوحة على الإنترنت، إن النظام سيسمح للاعبين بطلب مراجعة قرارات مثل الارتداد المزدوج للكرة والضربات الخاطئة، وسيوفر زوايا مختلفة للكاميرات للحصول على أفضل مراجعة ممكنة.
وأضاف "سيرسل حكم الفيديو ومسؤول الفيديو المقطع إلى شاشة على مقعد الحكم الرئيس وستكون متاحة في شاشات الاستاد أيضًا".
وسيراجع الحكم الفيديو للتحقق من قراره الأصلي بالتأكيد أو الإلغاء.
وكان اتحاد اللاعبين المحترفين قد جرّب نظام حكم الفيديو المساعد في منافساته مثل نهائيات الجيل القادم وكأس اتحاد المحترفين في السنوات الأخيرة، وذكر مصدر بالاتحاد أن التجربة اعتُبرت إيجابية على نحو كبير.
ولم يستعن اتحاد اللاعبات المحترفات بنظام الفيديو حتى الآن وقال مصدر بالاتحاد إنه لا توجد خطط للجوء إليه حاليًا.
وأوضح منظمو أمريكا المفتوحة أن اللاعبين وفرقهم يمكنهم طلب مراجعة اللقطات ثلاث مرات في كل مجموعة، وتضاف مرة أخرى في الأشواط الفاصلة، وستكون التقنية متاحة في استادات آرثر آش ولويس أرمسترونج وجراندستاند والملعبين 17 وخمسة.
ويستخدم التنس بالفعل وسائل تكنولوجية لتتبع الكرة ومراقبة الخطوط في بعض البطولات، ويتطلع نظام حكم الفيديو لتقليل الأخطاء البشرية المحتملة.
كما سيساعد النظام في مراقبة سلوك اللاعبين.
الجوائز المالية
وتعد البطولات الأربع الكبرى للتنس، وهي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة وويمبلدون وأمريكا المفتوحة، هي صاحبة الجوائز المالية الأكبر في الموسم.
وفيما يلي الجوائز المالية في أمريكا المفتوحة
مجموع الجوائز المالية: 65 مليون دولار وهو رقم قياسي جديد للبطولة.
- شهد المجموع زيادة 8% عن مجموع 2022.
- الزيادة الكبيرة جاءت للاحتفال بمرور 50 عامًا منذ قرار التوزيع العادل للجوائز المالية.
المبلغ المالي لكل لاعب في منافسات فردي الرجال والسيدات:
- الدور الأول 81500 دولار.
- الدور الثاني 123 ألف دولار.
- الدور الثالث: 191 ألف دولار.
- الدور الرابع: 284 ألف دولار.
- دور الثمانية: 455 ألف دولار.
- الدور نصف النهائي: 775 ألف دولار.
- الوصيف: 1.5 مليون دولار.
- الفائز: 3 ملايين دولار.
المبلغ المالي في منافسات زوجي الرجال والسيدات
- الدور الأول 22 ألف دولار.
- الدور الثاني 36800 دولار.
- الدور الثالث: 58 ألف دولار.
- دور الثمانية: 100 ألف دولار.
- الدور نصف النهائي: 180 ألف دولار.
- الوصيف: 350 ألف دولار.
- الفائز: 700 ألف دولار.