تطبيق تقنية الـ"VAR" في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

ستكون أمريكا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس التي تستعين بنظام حكم الفيديو لمساعدة الحكم الرئيس عند طلب مراجعة بعض اللقطات في نسخة هذا العام، وذلك بعد ردود فعل إيجابية على استخدام التقنية في بطولات للمحترفين.

وقال موقع بطولة أمريكا المفتوحة على الإنترنت، إن النظام سيسمح للاعبين بطلب مراجعة قرارات مثل الارتداد المزدوج للكرة والضربات الخاطئة، وسيوفر زوايا مختلفة للكاميرات للحصول على أفضل مراجعة ممكنة.

وأضاف "سيرسل حكم الفيديو ومسؤول الفيديو المقطع إلى شاشة على مقعد الحكم الرئيس وستكون متاحة في شاشات الاستاد أيضًا".

وسيراجع الحكم الفيديو للتحقق من قراره الأصلي بالتأكيد أو الإلغاء.