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رياضة

ماذا يعني الرقم "304" في احتفال لامين يامال بعد تسجيل الأهداف؟

أصبح لامين يامال أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كأس أوروبا بعمر 16 عاما و362 يوما
ماذا يعني الرقم "304" في احتفال لامين يامال بعد تسجيل الأهداف؟
لامين يامالالمصدر: ذا صن
إرم نيوز
إرم نيوز
11 يوليو 2024، 10:58 م

فرض النجم الإسباني الواعد لامين يامال، ذو الأصول المغربية، نفسه نجما لكأس أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا وذلك بعدما قاد منتخب بلاده مساء الثلاثاء للتأهل للدور النهائي عقب الفوز على فرنسا (2 ـ 1).

وسجل يامال هدفا من أجمل أهداف يورو 2024 في شباك الفرنسي مايك ماينان ليرد على هدف الفرنسي كولو مواني قبل أن يمنح هدف زميله داني أولمو منتخب لاروخا بطاقة النهائي.

 

وأثارت طريقة احتفال يامال بعد تسجيله الهدف جدلا وتساؤلات بين متابعي يورو وعشاق المنتخب الإسباني، ومعجبي يامال نفسه.

وعقب تسجيله الأهداف يحتفل النجم الإسباني الذي سيبلغ من العمر 17 عاما، بعد غد السبت 13 يوليو، من خلال رسم عدد "304" بيديه بطريقة يظهر بها 3 أصابع من اليد اليمني و4 من اليد اليسرى وبينهما دائرة ترمز إلى رقم صفر، ليشكل عدد 304.

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وتوصل المقربون من نجم برشلونة إلى معرفة "سر" ذلك الرقم وتلك الطريقة في الاحتفال بالأهداف، إذ أن رقم 304 هو رقم صندوق بريد منطقة  روكافوندا، أحد أفقر أحياء كاتالونيا، حيث نشأ لامين يامال وهو طفل هناك في شوارع ذلك الحي.

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ولم يكتف يامال، الشاب الإسباني من أصول مغربية بذلك في افتخاره بانحداره من حي فقير في كاتالونيا، حتى أنه يرتدي حذاء كتب عليه الرقم "304" لتظل ذكرى بداياته المتواضعة ونشأته الفقيرة مرافقة له حتى في أوج شهرته.

وسيكون يامال في نهائي كأس أمم أوروبا، يوم الأحد أمام إنجلترا في أول مسابقة كروية دولية يخوضها في مسيرته.

رياضةيورو 2024المنتخب الإسباني

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