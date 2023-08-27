ليونيل ميسي
ليونيل ميسي(منصة X)

مدرب إنتر ميامي يكشف سبب عدم الدفع بميسي أساسيًّا أمام نيويورك رد بولز

ميسي شارك في الدقيقة الـ60 وسجل هدفًا رائعًا.

كشف الأرجنتيني تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، عن السبب وراء الإبقاء على ليونيل ميسي، نجم الفريق، على مقاعد البدلاء، في المباراة التي جمعت فريقه ضد نيويورك رد بولز، وانتهت بالفوز (2-0)، فجر الأحد، في بطولة الدوري الأمريكي.

وشارك ميسي بديلًا في الشوط الثاني من المباراة، وسجل هدفًا قبل النهاية.

وقال مارتينو، في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "أتفهم رغبة الجمهور في رؤيته يلعب. سيحدث هذا في كل مكان، لكن لا يمكننا الانفصال عن الخطة لأن هذا سيعني أن نرهق ميسي بدنيًّا".

وأضاف: "لسنا هنا لاستغلال اللاعب وإنما كي يقدم أعلى مستوى له.. ليس عليّ أن أعتذر للجمهور، لكنني أتفهم مطالبهم نوعًا ما، لكن لا يمكننا أن نسترشد فقط برغبات المشجعين".

وهذه أول مباراة يلعبها ميسي في الدوري الأمريكي وسجل حتى الآن 11 هدفًا في 9 مباريات مع إنتر ميامي بمختلف المسابقات.

ليونيل ميسي
ميسي يسجل هدفه الأول في الدوري الأمريكي ويقود إنتر ميامي للفوز على نيويورك (فيديو)

وكان إنتر ميامي يمر بمرحلة صعبة قبل التعاقد مع ليونيل ميسي إذ لم يكن ذاق طعم الفوز منذ 11 مباراة في الدوري.

وأشار المدرب إلى أنه سيتحتم على فريقه "اعتياد" اللعب أيضًا دون قائده، ليس فقط بسبب مسألة التناوب، وإنما أيضًا حين يسافر للعب مع المنتخب الأرجنتيني.

بهذه النتيجة، رفع فريق إنتر ميامي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ27 بعدما لعب 23 مباراة وابتعد عن المركز الأخير، بينما تجمد رصيد نيويورك ريد بولز عند النقطة الـ29 في المركز الـ22 من 25 مباراة.

الدوري الأمريكي

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