مدرب إنتر ميامي يكشف سبب عدم الدفع بميسي أساسيًّا أمام نيويورك رد بولز

كشف الأرجنتيني تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، عن السبب وراء الإبقاء على ليونيل ميسي، نجم الفريق، على مقاعد البدلاء، في المباراة التي جمعت فريقه ضد نيويورك رد بولز، وانتهت بالفوز (2-0)، فجر الأحد، في بطولة الدوري الأمريكي.

وشارك ميسي بديلًا في الشوط الثاني من المباراة، وسجل هدفًا قبل النهاية.

وقال مارتينو، في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "أتفهم رغبة الجمهور في رؤيته يلعب. سيحدث هذا في كل مكان، لكن لا يمكننا الانفصال عن الخطة لأن هذا سيعني أن نرهق ميسي بدنيًّا".