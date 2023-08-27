مدرب إنتر ميامي يكشف سبب عدم الدفع بميسي أساسيًّا أمام نيويورك رد بولز

مدرب إنتر ميامي يكشف سبب عدم الدفع بميسي أساسيًّا أمام نيويورك رد بولز
كشف الأرجنتيني تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، عن السبب وراء الإبقاء على ليونيل ميسي، نجم الفريق، على مقاعد البدلاء، في المباراة التي جمعت فريقه ضد نيويورك رد بولز، وانتهت بالفوز (2-0)، فجر الأحد، في بطولة الدوري الأمريكي.
وشارك ميسي بديلًا في الشوط الثاني من المباراة، وسجل هدفًا قبل النهاية.
وقال مارتينو، في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "أتفهم رغبة الجمهور في رؤيته يلعب. سيحدث هذا في كل مكان، لكن لا يمكننا الانفصال عن الخطة لأن هذا سيعني أن نرهق ميسي بدنيًّا".
وأضاف: "لسنا هنا لاستغلال اللاعب وإنما كي يقدم أعلى مستوى له.. ليس عليّ أن أعتذر للجمهور، لكنني أتفهم مطالبهم نوعًا ما، لكن لا يمكننا أن نسترشد فقط برغبات المشجعين".
وهذه أول مباراة يلعبها ميسي في الدوري الأمريكي وسجل حتى الآن 11 هدفًا في 9 مباريات مع إنتر ميامي بمختلف المسابقات.
وكان إنتر ميامي يمر بمرحلة صعبة قبل التعاقد مع ليونيل ميسي إذ لم يكن ذاق طعم الفوز منذ 11 مباراة في الدوري.
وأشار المدرب إلى أنه سيتحتم على فريقه "اعتياد" اللعب أيضًا دون قائده، ليس فقط بسبب مسألة التناوب، وإنما أيضًا حين يسافر للعب مع المنتخب الأرجنتيني.
بهذه النتيجة، رفع فريق إنتر ميامي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ27 بعدما لعب 23 مباراة وابتعد عن المركز الأخير، بينما تجمد رصيد نيويورك ريد بولز عند النقطة الـ29 في المركز الـ22 من 25 مباراة.