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رياضة

بقيادة رونالدو.. النصر يكتسح الهلال على DAZN

بقيادة رونالدو.. النصر يكتسح الهلال على DAZN
مواجهة سابقة بين النصر والهلالالمصدر: حساب النصر على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
08 أكتوبر 2024، 4:46 م

وصل أحد مقاطع فريق النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو على منصة قنوات "DAZN" العالمية لمشاهدات ضخمة، عكس المقاطع الأخرى التي تضم منافسه الهلال.

وتعرض منصة "دازن" الألمانية مباريات الدوري السعودي للمحترفين في دول إنجلترا، وبلجيكا، وكندا، وألمانيا، وأيرلندا.

ونشر حساب المنصة العالمي فيديو لنادي الهلال قبل 14 يوماً وصلت مشاهداته إلى أكثر من 34 ألف مشاهدة.

ثم قامت المنصة بنشر فيديو آخر لنادي النصر السعودي يتصدر صورته النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل 19 ساعة لتصل مشاهداته لأكثر من 600 ألف.

 

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يذكر أن المنصة نجحت مؤخراً في الحصول على عقد إطلاق قنوات رسمية لناديي النصر والهلال.

 

 

وعلى صعيد دوري روشن للمحترفين يحتل الهلال الصدارة برصيد 18 نقطة بعد الفوز في 6 مواجهات، فيما يأتي النصر بالمركز الثالث برصيد 14 نقطة جمعهم الفريق من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مواجهتين.

ويواجه الهلال نظيره الفيحاء في الجولة السابعة لدوري روشن، فيما ينتظر النصر مواجهة قوية ضد الشباب يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري.

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