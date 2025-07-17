5 "نهايات سوداء" لنجوم الأهلي المصري

تبدو الأحداث عاصفة داخل أروقة الأهلي المصري منذ انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

لم يقدم أصحاب الرداء الأحمر النتائج المأمولة في كأس العالم رغم تدعيم الصفوف بصفقات قوية على رأسها انضمام التونسي محمد علي بن رمضان، ومحمود حسن "تريزيغيه"، وأحمد مصطفى "زيزو".

وودع الأهلي منافسات المونديال دون تحقيق أي انتصار مكتفياً بالتعادل مرتين مع إنتر ميامي الأمريكي دون أهداف وبورتو البرتغالي بنتيجة 4-4 بينما خسر أمام بالميراس البرازيلي.

أخبار ذات علاقة أول رد رسمي من الأهلي حول التعاقد مع مصطفى محمد

مستقبل وسام أبو علي

ومع نهاية المشاركة العالمية، ظهرت عدة أزمات على سطح الأحداث داخل أروقة الأهلي على رأسها مستقبل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي الذي تلقى عروضاً رسمية ًللرحيل.

ودخل وسام أبو علي هداف الفريق في صدام حاد مع إدارة النادي وجماهير القلعة الحمراء ليكتب نهاية سوداء لمشواره مع الأهلي مع اقتراب رحيله عن الفريق.

وانقطع اللاعب عن تدريبات فريقه للضغط من أجل الرحيل إلى كولومبوس كرو الأمريكي في خطوة أثارت غضب جماهير القلعة الحمراء وإدارة النادي.

سيناريو وسام لم يكن الأول للرحيل بطريقة غير مقبولة بالنسبة لجماهير الأهلي، بل تكرر مع أكثر من لاعب وهو ما يستعرضه "إرم نيوز" في السطور القادمة:

سيناريو رمضان صبحي

يبدو سيناريو وسام أبو علي شبيهاً بما حدث مع رمضان صبحي جناح أيسر الفريق الأحمر في صيف 2016 حين تلقى عرضاً من ستوك سيتي الإنجليزي وكان عمره لا يتجاوز 19 عاماً.

ودخل رمضان في صدام مع إدارة الأهلي وقتها برئاسة المهندس محمود طاهر، وانقطع عن التدريبات بحسب تصريحات تلفزيونية لرئيس النادي ليتم بيعه في النهاية مقابل 6.5 مليون جنيه إسترليني.

اللافت أن رمضان عاد للأهلي مرة أخرى ولكن في عهد الرئيس الحالي محمود الخطيب معاراً من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي قبل أن يكتب نهاية سوداء لمسيرته مع الفريق الأحمر بعد أن انتقل إلى بيراميدز في صيف 2020 عقب نهاية إعارته في صفقة أثارت جدلاً واسعاً.

رامي ربيعة

الغضب لاحق أيضاً رامي ربيعة مدافع وقائد الأهلي السابق الذي دخل في صدام عنيف مع إدارة النادي وجماهير الفريق أثناء مفاوضات تجديد عقده الذي انتهى في شهر يونيو الماضي.

وطلب ربيعة الحصول على راتب سنوي مرتفع؛ ما أفسد مفاوضات تجديد عقده وسط أقاويل ربطت بينه وبين الرحيل إلى نادي بيراميدز.

وتعرض اللاعب لانتقادات حادة قبل أن يرحل عقب نهاية عقده إلى العين الإماراتي، وشارك في كأس العالم للأندية مؤخراً.

ورغم تاريخ ربيعة الطويل في القلعة الحمراء إلا أن هذا الموقف أصاب العلاقة بينه وبين جماهير النادي في مقتل.

أخبار ذات علاقة الأهلي يمنح الزمالك فرصة حسم "صفقة رائعة"

شريف إكرامي

تعرض شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق إلى موقف متباين أثناء رحيله عن الأهلي في صيف 2020 عقب نهاية عقده.

إكرامي أخطر الأهلي منذ وقت مبكر برغبته في خوض تجربة جديدة للحصول على فرصة أكبر للمشاركة؛ وهو ما دفع إدارة النادي لتوجيه الشكر إليه وكان هناك تقدير كبير لمسيرته من جانب الإدارة والجماهير.

وانقلبت الأمور رأساً على عقب بعد رحيل رمضان صبحي نجم الأهلي وزوج شقيقته إلى بيراميدز في صيف 2020 بالتزامن مع انتقال إكرامي إلى الفريق نفسه؛ ما فجّر اتهامات تحريض رمضان على المغادرة في وجه الحارس.

ويواجه إكرامي بشكل دائم ثورة غضب عارمة من جانب جماهير الأهلي بسبب هذه الخطوة؛ وهو ما أنهى مشواره بالقميص الأحمر بطريقة ليست الأفضل في وجهة نظر الكثيرين.

أحمد عبد القادر

ارتبط اسم اللاعب أحمد عبد القادر جناح أيسر الأهلي أيضاً بالنهاية السوداء، بعد أن دخل في صدام مع إدارة ناديه وسط أقاويل حول الرحيل للزمالك.

ورفض عبد القادر عرضاً للرحيل إلى سيراميكا كليوباترا قبل نهاية عقده في شهر يونيو المقبل بينما فشلت مفاوضات الحزم السعودي لضمه.