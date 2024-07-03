ناد سعودي يطلب استعارة محمود كهربا

أكد مصدر مقرب من محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي المصري، أن نادي ضمك السعودي طلب ضم اللاعب خلال الساعات الماضية بشكل رسمي.

ودخل كهربا في أزمة مع مدربه مارسيل كولر، تم على إثرها استبعاده من قائمة الفريق التي تستعد لمباراة الداخلية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار كولر باستبعاد كهربا تأديبيًّا، بعد تصرفات اللاعب الأخيرة التي لم تتماش مع تعليمات الجهاز الفني.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الأربعاء، إن ضمك يرغب في ضم كهربا على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف دولار.

وأضاف "اللاعب وافق، ولكن الأهلي يطلب مليون دولار للموافقة على رحيله إلى الدوري السعودي".

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وتابع "كهربا يرفض التنازل عن أي مبالغ له لدى النادي للموافقة على رحيله ويتمسك بالحصول على كافة مستحقاته".

وأتم المصدر "هناك مفاوضات تجري حاليًّا بين ضمك والأهلي لحسم الصفقة بما يتناسب مع الفريقين".

المهاجم البالغ 30 عامًا خاض الموسم الجاري مع الأهلي 29 مباراة سجل 12 هدفًا وصنع 6.

ومنذ انضمامه للأهلي أسهم كهربا في 65 هدفًا بتسجيل 44 هدفًا وصناعة 21 في 126 مباراة.

وسبق أن خاض كهربا موسمين في الدوري السعودي بقميص الاتحاد، إذ خاض 53 مباراة سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 9.