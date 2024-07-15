لحظة وصول مبابي إلى مدريد (فيديو)

وصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، تمهيدًا لحضور حفل توقيعه لنادي ريال مدريد، وتقديمه في حفل ضخم بملعب سانتياغو برنابيو.

ولطالما انتظرت جماهير ريال مدريد رؤية المهاجم كيليان مبابي بقميص عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وسينتهي الانتظار غدًا الثلاثاء؛ إذ يظهر قائد فرنسا في ملعب سانتياغو برنابيو في حفل تقديمه لاعبًا لبطل دوري أبطال أوروبا.

ونشر برنامج "الشيرنغيتو": الإسباني لقطات من وصول مبابي إلى العاصمة الإسبانية، قبيل حفل تقديمه لاعبًا لريال مدريد.

وأحاطت بعض الجماهير، سيارة النجم الفرنسي، الذي جلس في المقعد الخلفي، ولكن السيارة انطلقت مسرعة.

ويأتي تقديم مبابي بعد أيام من خروج فرنسا من الدور قبل النهائي لبطولة أوروبا بعد الخسارة 2-1 أمام إسبانيا.

وتعرض مهاجم ريال مدريد الجديد لكسر في الأنف في مستهل مشواره بالبطولة أمام النمسا ما أجبره على ارتداء قناع للوجه لحماية أنفه مما أثر على مستواه حسب قول المدرب ديدييه ديشان.

لكن مبابي يأمل في بداية مظفرة مع ريال مدريد، وأن يكون على قدر توقعات الجماهير التي تتطلع لرؤيته بالقميص رقم 9، الذي ارتداه أساطير مثل البرازيلي رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة.

وذكر برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني أن 80 ألف تذكرة، وهي سعة ملعب برنابيو، نفدت بالكامل فور إتاحتها للجماهير المترقبة لتقديم مبابي بعدما قالت تقارير محلية إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يجهز لحفل ضخم.

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ويبدو أن ريال مدريد يستعد لتقديم مبابي بطريقة مذهلة، مثلما حدث خلال حفل تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2009 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة قياسية جعلته أغلى لاعب في العالم وقتها، وهو الحفل الذي حضره ألفريدو دي ستيفانو أسطورة النادي الإسباني في فترة الخمسينيات ومطلع الستينيات وإيزيبيو المهاجم التاريخي للبرتغال.

وأشارت تقارير محلية وقتها إلى أن رونالدو تم تقديمه أمام نحو 75 ألف متفرج، وستأمل الجماهير أن يسير مبابي على خطى قائد البرتغال الذي أصبح الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 451 هدفًا وفقًا لموقع النادي على الإنترنت.

وذكرت صحيفة ذا أثليتيك في وقت سابق أن حفل تقديم مبابي سيشهد العديد من المفاجآت للجماهير، بينما قالت شبكة (ريليفو) أن ريال مدريد وجه الدعوة إلى مدربه السابق زين الدين زيدان، الذي كان أحد نجوم مبابي في طفولته، للوجود على منصة التقديم.

وربطت جماهير ريال مدريد بين حضور دي ستيفانو وإيزيبيو لحفل تقديم رونالدو واحتمال حضور زيدان لحفل تقديم مبابي، ليبدو الأمر وكأن الملك يُسلم العرش إلى ولي العهد.

وكان ينظر إلى رونالدو، الذي انضم إلى ريال مدريد وهو في الـ24 من عمره، على أنه سيحمل إرث دي ستيفانو، الفائز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وإيزيبيو الهداف التاريخي السابق للبرتغال.

ولبى رونالدو طموحات الجماهير، وحقق أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، كان أولها عام 2014 ليُنهي انتظارًا دام 12 عامًا لتحقيق اللقب الأوروبي للمرة العاشرة. كما أصبح الهداف التاريخي للبرتغال برصيد 130 هدفًا، وقاد بلاده لتحقيق بطولة أوروبا عام 2016 وهو أول لقب كبير لها.

أما مبابي، فارتدى قميص زيدان، وقاد فرنسا للتتويج بكأس العالم 2018، ليكرر ما فعله صانع اللعب التاريخي قبل 20 عامًا، وكاد يقود بلاده للاحتفاظ باللقب لولا الخسارة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في قطر.

وللمفارقة، فإن مبابي سيرتدي القميص رقم 9، وهو الرقم نفسه الذي حمله رونالدو فور انتقاله لريال مدريد لعدم إمكانية الحصول على رقم 7 المفضل له، والذي كان يلعب به القائد راؤول جونزاليس وقتها.

ويأتي انضمام مبابي (25 عامًا) لريال مدريد لينهي محاولات الفريق الإسباني التي بدأت منذ عام 2017 للتعاقد معه، حين كان لاعبًا لموناكو قبل أن ينتقل لباريس سان جيرمان، ويحقق كل البطولات الممكنة مع النادي الفرنسي باستثناء دوري أبطال أوروبا.