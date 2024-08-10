كشفت تقارير إعلامية أن الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه غوميز، استقر على رحيل بعض اللاعبين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ومن المقرر أن تشهد قائمة الزمالك في الموسم الجديد رحيل عدد كبير من اللاعبين، إلى جانب خروج آخرين على سبيل الإعارة.

ووفقا لما ذكرته قناة "أون تايم سبورتس" في تقرير لها، فإن "جوزيه غوميز أعلن الراحلين عن الزمالك لكي يبدأ النادي التعاقد مع عناصر جديدة، أولهم موتيابا، وإبراهيما نداي، والفلسطيني ياسر حمد، ومحمود علاء، وفي الوقت نفسه، قال المدرب إنه لا يوجد لديه مانع في رحيل كل من سامسون أكينيولا وناصر منسي ومهاب ياسر وسيد نيمار وأشرف روقا ومحمد عاطف ويوسف أوباما ومحمد عواد وسيف فاروق جعفر، سواء تلقوا عروضاً بالبيع أو الإعارات".

وأضاف التقرير: "يستعد نادي الزمالك أيضا للدخول في مفاوضات لتفعيل بند شراء زياد كمال، الذي حصل عليه كإعارة من إنبي".

وأنهى الزمالك أخيرا علاقته التعاقدية مع موتيابا الذي انضم إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير أن يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب الزمالك، أتم اتفاقه مع بيراميدز للانضمام إلى صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد أوباما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وخلال الموسم الجاري، شارك أوباما في 31 مباراة مع الزمالك، سجل خلالها 11 هدفا، ولم يصنع أي هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري، يوم الأربعاء المقبل.

وفاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ليرفع الأبيض رصيده إلى 55 نقطة.

ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة الفوز، حتى يُحافظ على مركزه، ويُنهي الموسم كثالث الترتيب.