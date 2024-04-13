من هو شبيه بيلينغهام الذي التقاه قبل مباراة ريال مدريد ومايوركا؟ (فيديو)
أثار جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، جدلا كبيرا بعدما تم تداول فيديو له قبل مواجهة فريقه لنظيره ريال مايوركا، مساء السبت، في الدوري الإسباني، حيث ظهر وهو يلتقي بشخص في الملعب بدا شبيها له بشدة.
واعتقد الجمهور الذي تداول المقطع أن الشخص هو شقيق بيلينغهام الأصغر، جوب، لاعب وسط فريق سندرلاند.
ولكن اتضح بعد ذلك أن هذا الشخص هو رياضي شاب يُدعى دانييل غارسيا ميراندا، ويطلق عليه الجمهور "بيلينغهام الإسباني"؛ وذلك لشبهه الكبير بالنجم الإنجليزي جود بيلينغهام.
ويُعد ميراندا بطلًا لإسبانيا تحت 20 عامًا في سباق 60 مترًا حواجز، ويُلاحظ بوضوح تشابهه مع بيلينغهام، لدرجة أنّه يتعرض للإيقاف في الشارع من قبل المعجبين ظنًا منهم أنّه النجم الإنجليزي نفسه.
كما استغل ميراندا هذا الشبه لصالحه، حيث قام بتقليد احتفالية بيلينغهام الشهيرة بعد فوزه ببطولة إسبانيا تحت 20 عامًا في سباق 60 مترًا حواجز، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا بـ 7.62 ثانية.
وقد لاقى تقليد ميراندا احتفالية بيلينغهام رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مما جعله ينال شهرة واسعة ويلقب بـ"بيلينغهام الإسباني".
ويعد بيلينغهام أفضل صفقة صيفية جلبها النادي الملكي في الميركاتو الأخير، حيث توهج سريعا مع الفريق وساهم بشكل مؤثر في أغلب انتصاراته هذا الموسم.
ويحتل ريال مدريد المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة بعد 30 مباراة، بينما يأتي ريال مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.