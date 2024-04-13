من هو شبيه بيلينغهام الذي التقاه قبل مباراة ريال مدريد ومايوركا؟ (فيديو)

ويُعد ميراندا بطلًا لإسبانيا تحت 20 عامًا في سباق 60 مترًا حواجز، ويُلاحظ بوضوح تشابهه مع بيلينغهام، لدرجة أنّه يتعرض للإيقاف في الشارع من قبل المعجبين ظنًا منهم أنّه النجم الإنجليزي نفسه.

كما استغل ميراندا هذا الشبه لصالحه، حيث قام بتقليد احتفالية بيلينغهام الشهيرة بعد فوزه ببطولة إسبانيا تحت 20 عامًا في سباق 60 مترًا حواجز، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا بـ 7.62 ثانية.

وقد لاقى تقليد ميراندا احتفالية بيلينغهام رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مما جعله ينال شهرة واسعة ويلقب بـ"بيلينغهام الإسباني".