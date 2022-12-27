صحف رياضية: حرب شاملة بين كريم بنزيما وديشامب.. ورهان برشلونة على موكوكو

ركزت صحيفة ماركا على اهتمام أتلتيكو مدريد بمهاجم ريال بيتيس بورخا إغليسياس وكتبت "أتليتيكو مدريد يهتم ببورخا إغليسياس".الصحيفة اهتمت كذلك باستمرار مراقبة ريال مدريد للاعبه السابق فران غارسيا وكتبت "ريال مدريد لا ينسى فران غارسيا".كما اهتمت بصراع كريم بنزيما ومدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب وكتبت "حرب شاملة بين كريم بنزيما وديشامب"..ركزت الصحيفة على اهتمام برشلونة بموكوكو مهاجم بروسيا دورتموند وكتبت "رهان برشلونة على موكوكو".وعن الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة كتبت الصحيفة "ديمبيلي أقصى تأثير".كما اهتمت بفوز ليفربول على أستون فيلا 3-1 في عودة الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت "ليفربول اقترب كثيرًا من المراكز الأوروبية"..ركزت الصحيفة على اهتمام ريال مدريد بالكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ وكتبت "البرق في 2024".الصحيفة اهتمت بمستقبل البرتغالي جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد وكتبت "تشيلسي يرغب في استعارة جواو فيليكس".واهتمت الصحيفة كذلك بسوق انتقالات برشلونة وكتبت "ديمبيلي أو رافينيا واحد منهما سيخرج في يناير"..ركزت الصحيفة على عودة الدوري الفرنسي للمنافسة وكتبت عن فريق لانس "لانس: دائمًا الاحتفالات".الصحيفة اهتمت بعودة الدوري الإنجليزي الممتاز وفوز آرسنال على ويستهام يونايتد 3-1 وكتبت "آرسنال ينطلق مجددًا بقوة".كما تطرقت إلى باريس سان جيرمان وكتبت "باريس سان جيرمان يفقد مديره العام"..ركزت الصحيفة على مستقبل المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز وكتبت "لوتارو مارتينيز يبقى في إنتر ميلان".الصحيفة تناولت الحديث عن فريق يوفنتوس وكتبت "يوفنتوس الجديد ينطلق".كما اهتمت بسوق الانتقالات الشتوي وكتبت "سوق الانتقالات: كل الأسماء".