صحف رياضية: حرب شاملة بين كريم بنزيما وديشامب.. ورهان برشلونة على موكوكو

ركزت الصحيفة على عودة الدوري الفرنسي للمنافسة وكتبت عن فريق لانس "لانس: دائمًا الاحتفالات".

الصحيفة اهتمت بعودة الدوري الإنجليزي الممتاز وفوز آرسنال على ويستهام يونايتد 3-1 وكتبت "آرسنال ينطلق مجددًا بقوة".

كما تطرقت إلى باريس سان جيرمان وكتبت "باريس سان جيرمان يفقد مديره العام".