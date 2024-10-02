ملخص ونتيجة وأهداف مباراة ليفربول ضد بولونيا في دوري أبطال أوروبا

سجل أليكسيس ماك أليستر ومحمد صلاح هدفين ليقودا ليفربول للفوز 2-صفر على بولونيا اليوم الأربعاء ليعزز الفريق بدايته المثالية لمشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يخيب ليفربول الآمال، حيث سجل ماك أليستر في الدقيقة 11 مستغلا تمريرة عرضية متقنة من صلاح ليسجل من مسافة قريبة.

وبعد أن أهدر عدة فرص تهديفية، نجح صلاح أخيرا في تسجيل هدفه رقم 49 في دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 75، بعدما لمس الكرة قبل خوان ميراندا قبل أن يطلق تسديدة صاروخية في الزاوية اليمنى العليا للمرمى.

وتقدم "إرم نيوز" ملخصًا لأحداث مباراة ليفربول أمام بولونيا في دوري أبطال أوروبا في السطور القادمة:

تشكيل ليفربول

تشكيل بولونيا

انطلاق صافرة بداية المباراة

الدقيقة 2: التهديد الأول من ليفربول عن طريق عرضية خطيرة من ريان جرافينبيرش، ولكنها لم تجد المتابع.

الدقيقة 7: سيطرة من ليفربول دون أي خطورة حقيقية على المرمى.

الدقيقة 8: أول تسديدة من بولونيا، عن طريق الجناح أورسوليني، ولكن بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 9: هدف ملغي أحرزه بولونيا، عن طريق دالينجا، ألغاه الجم بداعي التسلل.

الدقيقة 11: الهدف الأول لصالح ليفربول أحرزه أليكسيس ماك أليستر.

الهدف جاء بعد عرضية سحرية من صلاح، قابلها ماك أليستر بقدمه في الشباك مباشرة، معلنًا التقدم للريدز.

الدقيقة 16: إلغاء هدف سجله داروين نونيز لصالح ليفربول بداعي التسلل.

الدقيقة 18: تسديدة قوية من سوبوسلاي نجم ليفربول، ولكن تمر بمحاذاة القائم.

الدقيقة 23: تسديدة قوية عن طريق داروين نونيز تصدى لها حارس بولونيا لوكاس سكوروبسكي.

الدقيقة 32: دان ندوي لاعب بولونيا يسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن، وتحولت إلى ركلة مرمى.

الدقيقة 33: تسديدة أخرى من كاتسبر أوربانسكي لاعب بولونيا، تصدى لها أليسون بيكر بمهارة.

الدقيقة 39: بطاقة صفراء في وجه إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول، وأخرى من نصيب سام بوكيما لاعب بولونيا نتيجة سلوك غير رياضي.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقة واحدة وقت بدل من الضائع.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 0/1.

بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 47: عرضية من محمد صلاح استقبلها داروين نونيز برأسية مرت أعلى العارضة.

الدقيقة 55: بطاقة صفراء في وجه أندرو روبيرتسون لاعب ليفربول نتيجة عرقلة متعمدة للاعب بولونيا.

الدقيقة 64: تسديدة من محمد صلاح مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى بولونيا.

الدقيقة 75: الهدف الثاني لصالح ليفربول، أحرزه محمد صلاح.

كالعادة مارس صلاح هوايته، واستلم الكرة على الجهة اليمنى من منطقة الجزاء، وسدد بقدمه اليسرى محرزًا هدف فريقه الثاني.

الدقيقة 81: مطالبات من لاعبي بولونيا باحتساب ركلة جزاء بعد عرقلة لميشيل ايبيشر داخل منطقة الجزاء، لكن حكم المباراة يأمر باستئناف اللعب.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدلا من الضائع.

نهاية المباراة بفوز ليفربول 0/2.