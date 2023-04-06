عقب توليه تدريب تشيلسي: لامبارد يتحدث عن تحدي ريال مدريد و"التوليفة المناسبة"

سيعمل على توفير "التوليفة المناسبة"

ومنذ تغيير ملكية تشيلسي، أنفق النادي حوالي 600 مليون جنيه إسترليني (746 مليون دولار) على التعاقد مع لاعبين في فترتي انتقالات ويعترف لامبارد بأن العثور على "التوليفة المناسبة" يمثل "تحديًا كبيرًا".

وقال لاعب الوسط السابق: "كرة القدم الحديثة فيها فرق كبيرة وتشيلسي في القمة، وأتذكر وجودي هنا قبل أن أتخذ الكثير من القرارات الصعبة".

وأضاف: "لا نريد أن نكون في المركز 11 ولكن هذا هو الواقع، وهناك الكثير من المواهب في هذا الفريق، ولدي فكرة واضحة عما أريد تحقيقه في الفترة المقبلة".

وتابع: "الشيء الجيد بالنسبة لي هو أنه يمكن للجميع أن يفتح صفحة جديدة وإظهار ما يمكنهم فعله في التدريبات".

وسيبدأ لامبارد فترته الثانية في تدريب الفريق خارج ملعبه أمام ولفرهامبتون وأندرارز، بعد غدٍ السبت، حيث ستكون إحدى مهامه حل مشاكل تشيلسي التهديفية.

وسجل الفريق 29 هدفًا فقط في 29 مباراة.

وقال لامبارد: "لا توجد إجابة عبقرية للمدرب ليشرحها بشأن تسجيل الأهداف.. لحسن الحظ، التهديف شكل جزءًا مهمًا من مسيرتي في الملاعب، وأنا لا أقارن ذلك، لكن الأمر يتعلق بأن تكون في أفضل حالة من الشراسة والثبات الانفعالي للتسجيل".