عقب توليه تدريب تشيلسي: لامبارد يتحدث عن تحدي ريال مدريد و"التوليفة المناسبة"
قال فرانك لامبارد، المدرب المؤقت الجديد لتشيلسي حتى نهاية الموسم، والذي سيعود لقيادة "البلوز"، إن مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تمثل "تحديًا كبيرًا"، وإن قرار قبول المهمة كان "سهلًا للغاية" بالنسبة له.
وتم إعلان لامبارد، اليوم الخميس، مدربًا جديدًا لتشيلسي لنهاية الموسم، في ثاني حقبة له في ستامفورد بريدج، الذي سبق أن تولّى قيادته، بين يوليو (تموز) 2019 ويناير (كانون الثاني) 2021، حينما حل مكانه الألماني توماس توخل.
وأكد النادي، اليوم الخميس، أن لامبارد البالغ من العمر 44 عامًا سيصبح المدرب المؤقت للفريق في أعقاب إقالة جراهام بوتر ليحصل على فرصة غير متوقعة لاستعادة المنصب الرفيع في ستامفورد بريدج.
تحدي مواجهة ريال مدريد
ويستعد لامبارد لقيادة تشيلسي، يوم السبت، في "البريميير ليغ" أمام وولفرهامبتون، ثم سيخوض بعدها مواجهة ذهاب ربع نهائي "التشامبيونز ليغ" أمام ريال مدريد، يوم الأربعاء، في سانتياغو برنابيو.
وكان لامبارد ضمن الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا 2012 تحت قيادة المدرب المؤقت آنذاك روبرتو دي ماتيو.
وعن تلك المواجهة، قال لامبارد الذي أقيل من تشيلسي، في 2021، قبل أن يخوض الفريق ثُمن النهائي في البطولة التي أنهاها متوجًا بلقبها "إنه تحدٍ كبير، لكنني لست ساذجًا، فريال مدريد فريق كبير، وهو حامل اللقب وفريق رائع".
وقال: "ريال مدريد نادٍ كبير وفريق رائع، لذا لن أبدأ الحديث عن قبل النهائي أو النهائي، وبالطبع أنا سعيد بالقتال في هذه البطولة مرة أخرى".
سيعمل على توفير "التوليفة المناسبة"
ومنذ تغيير ملكية تشيلسي، أنفق النادي حوالي 600 مليون جنيه إسترليني (746 مليون دولار) على التعاقد مع لاعبين في فترتي انتقالات ويعترف لامبارد بأن العثور على "التوليفة المناسبة" يمثل "تحديًا كبيرًا".
وقال لاعب الوسط السابق: "كرة القدم الحديثة فيها فرق كبيرة وتشيلسي في القمة، وأتذكر وجودي هنا قبل أن أتخذ الكثير من القرارات الصعبة".
وأضاف: "لا نريد أن نكون في المركز 11 ولكن هذا هو الواقع، وهناك الكثير من المواهب في هذا الفريق، ولدي فكرة واضحة عما أريد تحقيقه في الفترة المقبلة".
وتابع: "الشيء الجيد بالنسبة لي هو أنه يمكن للجميع أن يفتح صفحة جديدة وإظهار ما يمكنهم فعله في التدريبات".
وسيبدأ لامبارد فترته الثانية في تدريب الفريق خارج ملعبه أمام ولفرهامبتون وأندرارز، بعد غدٍ السبت، حيث ستكون إحدى مهامه حل مشاكل تشيلسي التهديفية.
وسجل الفريق 29 هدفًا فقط في 29 مباراة.
وقال لامبارد: "لا توجد إجابة عبقرية للمدرب ليشرحها بشأن تسجيل الأهداف.. لحسن الحظ، التهديف شكل جزءًا مهمًا من مسيرتي في الملاعب، وأنا لا أقارن ذلك، لكن الأمر يتعلق بأن تكون في أفضل حالة من الشراسة والثبات الانفعالي للتسجيل".