ملاكم يتعرّض لـ"نطحة" في الرأس بعدما سخر من منافسه (فيديو)
حسم الملاكم البريطاني بن ويتاكر نزاله مع منافسه النيجيري عزرا أرينييكا، ليحقق فوزًا بقرار بالإجماع في الحدث الرئيس بالمواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب "سيلهرست بارك"، يوم السبت.
وتعرَّض ويتاكر لنطحة رأس من أرينييكا الغاضب في نهاية الجولة السادسة، بسبب الاستفزاز الذي كان يقوم به بن ويتاكر أمام خصمه، حيث كان يتراقص أمامه ويتلاعب به وهو ما نجح فيه بالنهاية حيث قام بهزيمته بإجماع الحكام، حيث حصل على النقاط 100-89، 99-90، 99-90.
كان عرض ويتاكر المبهر دليلًا على سرعته ولياقته البدنية وقدراته في عالم الملاكمة.
وقال عنه موقع "boxingnewsandviews": "أظهر ويتاكر مجموعة واسعة من المهارات الهجومية والدفاعية، مما يترك القليل من الشك في إمكاناته ليصبح بطلًا عالميًا، كما جعلته شخصيته الجذابة ومهاراته في العرض داخل الحلبة وخارجها المفضل لدى الجماهير، مما زاد من شهرته وجاذبيته، وهو أمر بالغ الأهمية كمُقاتل".
وأضاف التقرير: "مستقبل بن ويتاكر في الملاكمة واعد، بموهبته وشخصيته الجذابة وشعبيته المتزايدة، يمكنه أن يصبح نجمًا عالميًا وأحد أكثر أبطال الرياضة هيمنة، إذا استمر على مساره الحالي، فلن تكون هناك حدود لما يمكن أن يحققه هذا النجم البريطاني الصاعد".