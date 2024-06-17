ملاكم يتعرّض لـ"نطحة" في الرأس بعدما سخر من منافسه (فيديو)

حسم الملاكم البريطاني بن ويتاكر نزاله مع منافسه النيجيري عزرا أرينييكا، ليحقق فوزًا بقرار بالإجماع في الحدث الرئيس بالمواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب "سيلهرست بارك"، يوم السبت.

وتعرَّض ويتاكر لنطحة رأس من أرينييكا الغاضب في نهاية الجولة السادسة، بسبب الاستفزاز الذي كان يقوم به بن ويتاكر أمام خصمه، حيث كان يتراقص أمامه ويتلاعب به وهو ما نجح فيه بالنهاية حيث قام بهزيمته بإجماع الحكام، حيث حصل على النقاط 100-89، 99-90، 99-90.

كان عرض ويتاكر المبهر دليلًا على سرعته ولياقته البدنية وقدراته في عالم الملاكمة.