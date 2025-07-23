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رياضة

حدث تاريخي يغير كرة القدم بالنادي.. مفاجأة الخطيب القادمة من برشلونة

حدث تاريخي يغير كرة القدم بالنادي.. مفاجأة الخطيب القادمة من برشلونة
خوان لابورتا مع محمود الخطيبالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
23 يوليو 2025، 1:00 ص

أثارت زيارة محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، إلى نادي برشلونة الإسباني العديد من التساؤلات بين عشاق ومحبي القلعة الحمراء.

وعقد الخطيب اجتماعاً مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية من أجل مناقشة عدة تفاصيل تخص الناديين في المرحلة القادمة.

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سبب اجتماع محمود الخطيب مع لابورتا

سبب اجتماع محمود الخطيب مع لابورتا

 ويبدو أن رئيس الأهلي المصري يحضر لمفاجأة في زيارته الحالية إلى برشلونة وهو ما نطرحه خلال السطور القادمة:

مشروع الاستاد

بحسب البيان الرسمي الصادر عن النادي الأهلي فإن الهدف الأول للزيارة يتمثل في الاستفادة من تجربة نادي برشلونة في مشروع تجديد ملعبه.

ويتطلع الأهلي للاستفادة من خبرات برشلونة حيث بدأ مسؤولو القلعة الحمراء إجراءات إنشاء ملعب جديد سيتم افتتاحه عام 2029.

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وأسندت إدارة الأهلي المهمة إلى شركة القلعة الحمراء برئاسة محمد كامل كما تم الكشف عن تفاصيل عديدة تخص مشروع الاستاد وذلك خلال حفل ضخم أقيم في شهر فبراير الماضي بمدينة الأقصر.

مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين

بحسب مصادر داخل الأهلي، فإن زيارة الخطيب لم تتطرق فقط عند ملف الاستاد، بل تطرقت إلى التعاون مع برشلونة في ملف مهم للغاية وهو قطاع الناشئين.

وتحرك الخطيب للاستعانة بخبرات برشلونة العريضة في مجال اكتشاف المواهب وتطويرها في أكاديمية "لا ماسيا" التي ساهمت في تقديم مواهب عالمية للفريق الكتالوني.

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 ويرغب الأهلي في الاستعانة بمدير فني أجنبي لقطاع الناشئين وتغيير واقع القطاع بأسلوب يشابه أكاديمية "لا ماسيا".

وستكون هذه الخطوة بمثابة حدث تاريخي بالنسبة للأهلي لأنها ستساهم في اكتشاف مواهب عديدة للفريق الأول في السنوات القادمة.

مباراة ودية محتملة

النقطة الأخيرة تتمثل في احتمالية إقامة مباراة ودية بين الفريقين في الفترة القادمة وربما خلال افتتاح مشروع الاستاد نفسه بعد 4 أعوام تقريباً.

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 وسبق أن تقابل الأهلي ضد برشلونة ودياً عام 2007 بإستاد القاهرة على هامش احتفالات القلعة الحمراء بالمئوية وفاز برشلونة بنتيجة 4-0 كما أن هناك مواجهة ودية أخرى أقيمت عام 2009 في ملعب "ويمبلي" في لندن وفاز برشلونة أيضاً بنتيجة 4-1.

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وأعلن عماد متعب مهاجم الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية أنه سيدعو برشلونة لخوض مباراة ودية ضد الأهلي في مهرجان اعتزاله.

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