ريال مدريد يضع خوسيلو ضمن قائمة أساطيره

وضع ريال مدريد خوسيلو، نجم الفريق والذي انتقل للغرافة القطري، ضمن قائمة أساطيره عبر موقعه الرسمي.

وانتقل خوسيلو إلى الغرافة بعد أيام من تفعيل ريال مدريد بند شرائه من صفوف إسبانيول.

وأعلن نادي الغرافة القطري تعاقده بشكل رسمي مع خوسيلو لقيادة هجوم الفريق بالموسم المقبل.

وقام النادي الإسباني بتحديث موقعه الرسمي ووضعه الثلاثي خوسيلو وناتشو وتوني كروس ضمن قائمة أساطيره.

وكان ناتشو قد رحل عن الفريق، وانتقل للقادسية السعودي، أما توني كروس فقد أعلن اعتزاله رسميًّا عقب بطولة "يورو 2024" وحاليا مع منتخب ألمانيا.

ولعب خوسيلو في صفوف ريال مدريد خلال الموسم المنقضي على سبيل الإعارة من النادي الكتالوني، مع وجود بند أحقية الشراء مقابل مليون ونصف المليون يورو.

التقارير أشارت إلى أن عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما مع الفريق القطري سيكون لمدة عامين مع إمكانية التجديد لعام آخر.

ويبدو أن انضمام كيليان مبابي وإندريك إلى ريال مدريد الموسم المقبل، جعل خوسيلو يفكر في مغادرة "الميرنغي".

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وتألق خوسيلو في صفوف ريال مدريد الموسم الماضي، وأسهم بقوة في تتويج الفريق بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وخاض خوسيلو، صاحب الـ 34 عامًا، 49 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 17 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة، وتوج بثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبانية.