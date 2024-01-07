ما الحوار الذي دار بين غولر وسيبايوس في اللقطة الجدلية بمباراة أراندينا (فيديو)
كشفت قناة "MovistarFutbol" عن الحوار الذي دار بين نجمي ريال مدريد التركي أردا غولر وزميله داني سيبايوس، خلال اللقطة الجدلية في مواجهة أراندينا، ببطولة كأس ملك إسبانيا، والتي جمعت الفريقين، مساء السبت.
واقتنص ريال مدريد بطاقة التأهل بسهولة إلى مرحلة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بالفوز بنتيجة (3-1).
ريال مدريد حلَّ ضيفا على أراندينا، أحد فرق دوري الدرجة الرابعة الإسباني، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.
وظهر غولر وسيبايوس يتجادلان في إحدى المناورات التي احتسبها الحكم ركلة حرة على حدود منطقة جزاء أراندينا؛ إذ أراد النجم التركي الشاب تسديدها، خاصة أنها مباراته الأولى مع الفريق، فيما حاول سيبايوس الحصول على الكرة وعدم تركها له.
ووفقا للقناة الناقلة للمباراة، فإن غولر قال لسيبايوس: "دعني أنفذ واحدة يا أخي (الركلة الحرة)"، ولكن سيبايوس رد عليه: "هيا، أعطني الكرة. أعطها لي، أردا".
وفي النهاية استجاب سيبايوس وترك الكرة للاعب التركي والذي قام بالفعل بتصويبها ببراعة لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس أراندينا.
ومنذ انتقاله إلى مدريد في الصيف الماضي، قادما من فنربخشه التركي، لم يشارك غولر في أي دقيقة بسبب توالي إصاباته.
وبعد انتظار 184 يوما، لعب النجم البالغ 18 عاما أساسيا وقدم مستويات أكثر من رائعة على مدار 59 دقيقة لعب فيها باللقاء.
وبحسب موقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات، فإن غولر لمس الكرة 56 مرة وبلغت دقة تمريراته 90%.
وقام غولر بصناعة فرصتين محققتين للتسجيل، كما قام بتسديدة واحدة على المرمى اصطدمت بالقائم.