ما الحوار الذي دار بين غولر وسيبايوس في اللقطة الجدلية بمباراة أراندينا (فيديو)

كشفت قناة "MovistarFutbol" عن الحوار الذي دار بين نجمي ريال مدريد التركي أردا غولر وزميله داني سيبايوس، خلال اللقطة الجدلية في مواجهة أراندينا، ببطولة كأس ملك إسبانيا، والتي جمعت الفريقين، مساء السبت.

واقتنص ريال مدريد بطاقة التأهل بسهولة إلى مرحلة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بالفوز بنتيجة (3-1).

ريال مدريد حلَّ ضيفا على أراندينا، أحد فرق دوري الدرجة الرابعة الإسباني، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.