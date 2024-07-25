أعلن نادي بوردو الفرنسي تجميد كل عقود لاعبيه المحترفين، وذلك بعد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الثالثة.

الفريق الذي أنجب الكثير من النجوم في كرة القدم الفرنسية، وفي مقدمتهم الأسطورة زين الدين زيدان، والمدافع الدولي بيكسنت ليزارازو وكريستوف دوغاري ويوهان غوركوف هبط رسميًّا إلى دوري الدرجة الثالثة، وذلك بعد تأكيد حالة إفلاسه، وانسحاب مجموعة "فينواي" الرياضية من مفاوضات شراء على النادي.

ويمر نادي بوردو بأصعب فترة في تاريخه، وذلك نتيجة تفاقم ديونه وعجزه عن سدادها.

وأصدر النادي الفرنسي بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله تجميد عقود كل لاعبيه المحترفين وإغلاق مركز تكوين الشبان.

وتنص قوانين الرقابة المالية للأندية الرياضية في فرنسا على الهبوط للدرجة الدنيا في نظام الاحتراف في حال الإعلان عن إفلاس النادي وعجزه عن سداد ديونه، أو في حال تجاوزه لمخالفات مالية أو إدانة بالفساد المالي.

يشار إلى أن مجموعة "فينواي" الرياضية التي قدمت في وقت سابق عرضًا للاستحواذ على نادي بوردو هي نفسها المجموعة التي تمتلك أغلب الأسهم في نادي ليفربول الإنجليزي.

وعلى مر تاريخه الذي تجاوز 100 عام، أحرز بوردو لقب الدوري الفرنسي في 6 مناسبات آخرها في 2009، ولقب الكأس في 4 مناسبات.

وفي 1995 قاده النجم زين الدين زيدان للتتويج بلقب كأس إنترتوتو الأوروبية، وبعدها بعام واحد قاده لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليًّا) قبل أن يخسر اللقب أمام بايرن ميونخ.