الموعد والقنوات الناقلة ومعلقو مباراة الوصل والأهلي السعودي

يواجه فريق الأهلي السعودي نظيره الوصل الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، على ملعب استاد زعبيل ضمن منافسات الجولة الثانية للمسابقة القارية.

وتلعب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام جديد؛ إذ تم تقسيم الـ24 فريقا المشاركة في مرحلة الدوري، إلى مجموعتين: شرق وغرب، تضم كل منهما 12نادياً.

ومن المقرر أن يتأهل من كل مجموعة ثماني فرق فقط مكونين دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، الذي يلعب بنظام خروج المغلوب.

وحسب النظام الذي أعلنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن كل فريق سيخوض 8 مباريات فقط بمرحلة المجموعة الجارية الآن، بواقع 4 مباريات داخل الأرض ومثلها خارج الأرض.

وحقق الأهلي فوزاً صعباً أمام ضيفه فريق بيرسبوليس الإيراني بهدف وحيد دون رد حمل توقيع الإيفواري فرانك كيسيه، وبالنتيجة ذاتها عاد الوصل الإماراتي من رحلته إلى أوزبكستان بانتصار ثمين على حساب فريق باختاكور.

ويسعى الأهلي للتعويض عن إخفاقه المحلي وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه تجاوز الحالة المعنوية الصعبة التي يعيشها بعد تتابع الهزائم في الدوري والخروج من كأس الملك، خاصة أن الفريق تنتظره مواجهة قوية أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين الجولة المقبلة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع عبر قناة bein sports AFC HD، ويعلق عليها عصام الشوالي، وعلى قناة Alkass Ten HD ويعلق عليها سمير اليعقوبي، وقناة Abu Dhabi Sports Asia 1 ويعلق عليها عامر عبدالله، كما تذاع عبر قناة SSC EXTRA 1 HD ويعلق عليها فهد العتيبي.