تحفّظ على الفكرة.. نجم الزمالك يتلقى عرضا مغريا للرحيل

تلقى أحد نجوم نادي الزمالك المصري، عرضا مغريا للرحيل عن صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يتصدر الآن، جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بعد أن حقق فوزا كبيرا بنتيجة 0/3، على الوصيف المصري البورسعيدي في الجولة الماضية.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل في سعيه لاستمراره في صدارة الترتيب.

نجم الزمالك يتلقى عرضا للرحيل

كشفت قناة "المحور" عن اهتمام أحد الأندية الليبية بالتعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت القناة أن اللاعب قد تلقى عرضا ماليا كبيرا للانتقال إلى الدوري الليبي، إلا أنه تحفظ على قبول الصفقة على الرغم من القيمة المالية المرتفعة التي قدمت له.

وأشارت المصادر إلى أن الجزيري يسعى حاليا للمشاركة في المباريات المقبلة للفريق الأول بنادي الزمالك، مؤكدة أنه في حال استمرار استبعاده، فإن من المرجح أن يغادر الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

يذكر أن اللاعب التونسي كان وقع في خلاف مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا؛ ما أدى إلى إبعاده فترة طويلة، بعد مشادة دارت بينهما خلال أحد تدريبات الفريق، عندما رفض الجزيري تغيير مركزه داخل الملعب.

وقدم اللاعب اعتذاره للجهاز الفني وعاد مؤخرا للتدريبات.