مفاجأة مدوية.. برشلونة يفاوض نجم ريال مدريد

أبدى نادي برشلونة اهتماما متزايدا بضم النجم البرازيلي رودريغو، جناح ريال مدريد في صفقة ستكون بالتأكيد المفاجأة المدوية لسوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك وفق ما أوردته تقارير إخبارية برازيلية.

وقالت صحيفة "يول" (UOL) البرازيلية إن رودريغو دخل بالفعل دائرة اهتمام برشلونة، مضيفة أن النادي الكتالوني تواصل مع وكلاء اللاعب ومحيطه لإبلاغهم برغبته في التعاقد معه ولكن بشروط.

ومن بين الشروط التي وضعها مسؤولو برشلونة عدم الدخول في مفاوضات إلا متى قرر اللاعب الرحيل رسميا عن ريال مدريد.

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وعاش اللاعب البالغ من العمر 24 عاما فترة صعبة جدا مع الفريق الملكي في موسمه الخامس منذ صعوده إلى الفريق الأول ولم تتحسن أوضاعه بعد رحيل المدرب التاريخي للريال كارلو أنشيلوتي وحلول الإسباني تشابي ألونسو في يونيو الماضي.

وشارك رودريغو في 3 مباريات فقط مع فريقه في كأس العالم للأندية 2025، التي وصل فيها ريال مدريد إلى نصف النهائي، لكن المهاجم البرازيلي لم يجمع سوى 95 دقيقة كإجمالي وقت مشاركة كما أنه لم يلعب أية مباراة كاملة.

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ووفقا لصحيفة "يول"، ينتظر أن يرحل رودريغو عن الريال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد موسم صعب ومخيب للآمال جماعيا وفرديا، إذ لم يحرز أي لقب في 2024 ـ 2025، فيما خاض 30 مباراة في الدوري الإسباني وأحرز 6 أهداف بجانب 5 تمريرات حاسمة.

تقول الصحيفة البرازيلية: "سارع نادي برشلونة إلى التدخل لإبداء اهتمامه برودريغو، لكنه أوضح أنه لن يفتح باب المفاوضات إلا إذا قرر النجم البرازيلي الرحيل".

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وأضافت: "يتدرب اللاعب الآن ضمن صفوف فريق ريال مدريد الرديف، بعدما أبدى رغبته في اللعب على الجهة اليسرى للهجوم وهو أمر لم يحصل عليه".

وأنهى رودريغو الموسم مصابًا، كما أن تعدد الاعتماد عليه في مراكز مختلفة وتراجع أدائه في الواجبات الدفاعية لعب دورًا حاسمًا في تغير معاملة الريال معه، وفقا للمصادر ذاتها.

وينتهي عقد المهاجم البرازيلي مع ريال مدريد في 30 يونيو 2028 وتبلغ قيمته التسويقية 93 مليون يورو.

وانتقل رودريغو إلى الفريق الملكي عام 2019 قادما من نادي سانتوس بعمر 18 عاما، ولعب في البداية مع فريق ريال مدريد كاستيا (الفريق الرديف) قبل أن يصعد في النصف الثاني من الموسم ذاته إلى الفريق الأول.