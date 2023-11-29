أمرابط قد يرحل.. مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع 4 صفقات جديدة
كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع 4 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بهدف تعزيز صفوفه بقوة، في ظل مخاوف بشأن بداية سفيان أمرابط المتذبذبة، والتي دفعت النادي إلى التفكير في ضم لاعب وسط دفاعي.
ونجح مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار الخامس في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي، على حساب إيفرتون بثلاثية نظيفة، ليصعد إلى المركز السادس وبفارق 6 نقاط عن الصدارة.
ورغم ذلك، تعرض الفريق لـ5 هزائم في أول 13 مباراة خاضها في البريميرليغ، كما يعاني من خطر توديع دوري أبطال أوروبا مبكرًا بعد تلقيه 3 هزائم في 4 جولات خاضها في دور المجموعات.
وقال التقرير: "الهجوم ليس الأولوية الرئيسة نظرًا لأن تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، يمتلك ماركوس راشفورد وقام بشراء راسموس هويلوند مقابل 72 مليون جنيه إسترليني في الصيف".
وأوضحت الصحيفة في تقريرها، إلى أن تين هاغ، يستهدف تدعيم 4 مراكز بالفريق، وهي: متوسط الميدان الدفاعي وقلب دفاع في الجانب الأيمن ولاعب في المركز رقم 8 إضافة إلى مهاجم.
وأشارت إلى أن الثنائي سفيان أمرابط وماسون ماونت قد يرحلان عن الفريق لعدم تقديمهما المستوى المأمول في الشهور الأولى، مشيرة إلى معاناة النجم المغربي في تقديم مستوى ثابت منذ وصوله معارًا من فيورنتينا، بينما يعاني الإنجليزي من البداية الضعيفة وكثرة الإصابات.
كما واجه يونايتد مشاكل في وسط الميدان هذا الموسم، إذ أظهر النجم البرازيلي كاسيميرو علامات تقدم في السن، كما ارتبط اسمه بالرحيل إلى الدوري السعودي.
وارتبط اسم الفريق الإنجليزي مؤخرًا بضم العديد من اللاعبين، مثل: فلوريان فريتز، لاعب باير ليفركوزن، وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ، وأنطونيو سيلفا مدافع بنفيكا.