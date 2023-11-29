أمرابط قد يرحل.. مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع 4 صفقات جديدة

كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع 4 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بهدف تعزيز صفوفه بقوة، في ظل مخاوف بشأن بداية سفيان أمرابط المتذبذبة، والتي دفعت النادي إلى التفكير في ضم لاعب وسط دفاعي.

ونجح مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار الخامس في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي، على حساب إيفرتون بثلاثية نظيفة، ليصعد إلى المركز السادس وبفارق 6 نقاط عن الصدارة.

ورغم ذلك، تعرض الفريق لـ5 هزائم في أول 13 مباراة خاضها في البريميرليغ، كما يعاني من خطر توديع دوري أبطال أوروبا مبكرًا بعد تلقيه 3 هزائم في 4 جولات خاضها في دور المجموعات.