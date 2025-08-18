ترامب يقطع اجتماعه بزعماء أوروبا للاتصال ببوتين
طردونا من النادي.. تصريحات ومفاجآت صادمة من نائب رئيس الزمالك

هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالكالمصدر: حساب الزمالك على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
18 أغسطس 2025، 8:36 م

فجر هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، مفاجآت صادمة لجماهير القلعة البيضاء بشأن فرع النادي في مدينة 6 أكتوبر.

وقال نصر في تصريحات لقناة "المحور" إن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب فوجئ بقرار من وزارة الإسكان بسحب أرض النادي دون إبداء أسباب أو إخطار رسمي.

 وأوضح أن الزمالك تعاقد بالفعل على إنشاء 24 ملعباً في فرع 6 أكتوبر، ولكن الجميع فوجئ بطرد مسؤولي وزارة الإسكان القائمين على الأعمال ومطالبتهم بالخروج من الموقع فجأة.

وأضاف: "نملك التراخيص التي تتيح لنا استكمال المشروع ولدينا خطاب رسمي من وزارة الإسكان بمد مهلة تعديل التراخيص لمدة عام كامل ولن نتنازل عن أرض النادي".

 وأتم قائلاً: "نحاول التواصل مع الدكتور أشرف صبحي ولكنه موجود خارج مصر حالياً وسنبذل قصارى جهدنا لحل الأزمة بالطرق القانونية مع وزارة الإسكان".

وكان نادي الزمالك قد أعلن بناء فرعه في مدينة 6 أكتوبر وإنشاء ملاعب للفرق الرياضية به بخلاف مقره الرئيس.

 وأعلن مجلس الإدارة الحالي نيته طرح عضويات جديدة للنادي بفرع 6 أكتوبر وهو ما يجعل وقف العمل بمرتبة ضربة موجعة للزمالك. 

