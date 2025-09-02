أول رد من لامين يامال على انتقادات أسلوب حياته خارج الملعب

يمر لامين يامال، نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، بفترة مميزة بعدما استهل الموسم بتسجيل هدفين وصناعة هدف خلال الجولات الثلاث الأولى، والآن يتواجد في معسكر منتخب بلاده استعدادًا لمواجهتي بلغاريا وتركيا.

الجناح الشاب أدلى بحوار مع قناة RTVE رد فيه على الانتقادات القوية التي توجه له بسبب أسلوب حياته خارج الملعب، خاصة بعد احتفاله الصاخب بعيد ميلاده الـ18، وما صحبته من أزمات والاستعانة بفتيات ورجال أقزام لتقديم فقرات ترفيهية، وهو ما تسبب في خروج العديد من المنظمات الإنسانية تهدد برفع دعاوى قضائية على اللاعب.

كما أن يامال شوهد مؤخرًا أكثر من مرة رفقة المطربة الأرجنتينية نيكي نيكول، كما نشر صورة برفقتها يحتفل بعيد ميلادها الـ25، وهو ما فتح باب الجدل بشأن ارتباطهما، وهو أمر لم يتم تأكيده بشكل رسمي.

كما ازداد الجدل بعد احتفاله الأخير بالإشارة لوضع ما يشبه التاج على رأسه، كما لو كان ملكًا يتم تتويجه.

وقال يامال في حواره: "في الفترة الأخيرة، يتحدّث عني الناس أكثر بما أفعله خارج الملعب مما أقدمه داخله، لكنهم يتحدثون عني في الأصل بسبب ما أقدمه داخل المستطيل الأخضر، لو كنت ألعب في ماتارو (مكان ميلاده) لما كان لاحتفال عيد ميلادي هذه الضجة".

وأضاف: "ما يُقال لا يؤثر فيّ، لقد أدركت أن كل ما يحدث في حياتي سيكون مادة للحديث، وأن كثيرًا منه يكون مختلقًا، لا يهمني الأمر كثيرًا، فقد قلتها يوم تجديد عقدي: في الخير أو في الشر، لا أستمع إلا لدائرتي القريبة، لأنهم الوحيدون الذين يعرفون الحقيقة وهذا ما يهم فعلًا، هذا أمر يصب في صالحي ويساعدني كثيرًا؛ لأنه لن تسمع أبدًا أن لامين حزين أو سعيد بسبب ما قاله شخص آخر، أنا مستمر في طريقي، ومحافظ على عقليتي التي أعتقد أنها ما أوصلتني إلى هنا".

وعن دفاع مدرب إسبانيا دي لا فوينتي عنه، شدد يامال: "أنا ممتن جدًا له، فقد كان من أكثر الأشخاص الذين دافعوا عني بأفضل شكل، وبالكلمات المناسبة والدقيقة. نعم، أوافقه فيما قال. في النهاية، هذا هو الأسهل للناس. في النهاية، لويس، مدربي في المنتخب، يدافع عني وهذا ليس صدفة، سأظل دائمًا ممتنًا له وأؤيده في كل ما قال".

وكان دي لا فوينتي رفض التركيز بشكل سلبي على احتفال لامين، قائلًا: "لا أتفق مع هذا الرأي (أن يضع تاجًا)، لم يكن الاحتفال مجرد وضع تاج، بل كان بمنزلة قبعة ساحر".

وأضاف: "لقد أبدع لامين في سحره مرة أخرى، يمكن للجميع تفسير الأمر كما يشاؤون".