سيد عبد الحفيظ المستفيد.. لماذا انقلب حسام غالي على الخطيب ورفض التصالح؟

اتخذ محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، قرار الإطاحة بحسام غالي عضو مجلس الإدارة الحالي من قائمته لخوض الانتخابات القادمة.

ولم يحدد النادي الأهلي رسمياً موعد الانتخابات القادمة بينما تشير بعض التقارير إلى إجرائها قبل نهاية العام الحالي.

ويعتزم محمود الخطيب التقدم بأوراق ترشحه لرئاسة النادي الأهلي في ولاية ثالثة بعد انتخابه للمرة الأولى عام 2017 ثم انتخابه مرة ثانية عام 2021.

أخبار ذات علاقة الخطيب يوجه ضربة قوية لأسطورة الأهلي المصري

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن هناك محاولات تمت للصلح بين الخطيب وحسام غالي ولكنها تعثرت في النهاية.

وأوضح أن الخطيب أبلغ أحد المقربين من حسام غالي أن الأخير سيكون خارج قائمته الانتخابية.

وأكد أن غالي عندما علم بالخبر لم يغضب بل رحب بالقرار خاصة أنه يرغب أيضاً في الخروج من قائمة الخطيب الانتخابية.

أخبار ذات علاقة مفاجأة مدوية.. الخطيب يصدم نجمي الأهلي المصري

سر انقلاب الخطيب

السبب الرئيس لانقلاب الخطيب على حسام غالي يتمثل في اعتراض الأخير المستمر على سياسة رئيس النادي في التعامل مع ملف كرة القدم.

أخبار ذات علاقة ليس الخطيب.. من اللاعب الذي أقنع زيزو بحذف بيان الاعتذار؟

وأشار مصدر داخل الأهلي لـ"إرم نيوز" إلى أن حسام غالي يرفض حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتجاهل محاولات الصلح مع الخطيب.

وأكد أن المستفيد الأكبر من هذا الخلاف هو سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق الذي سينضم لقائمة الخطيب على حساب غالي كعضو مجلس إدارة.