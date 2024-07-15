شهدت احتفالات منتخب إسبانيا بالتتويج بلقب كأس أوروبا "يورو 2024" الظهور الأول للنجم الواعد لامين يامال جناح لاروخا مع صديقته.

وتوج منتخب إسبانيا باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه في اللقاء النهائي على حساب إنجلترا بنتيجة 2-1 مساء الأحد على الملعب الأولمبي في برلين.

وظهرت صديقة يامال في أرض الملعب عقب المباراة مباشرة للاحتفال مع نجم إسبانيا برفقة أسرته.

وقدم لامين يامال أداءً مميزًا مع منتخب إسبانيا في اليورو بعدما سجل هدفًا، وصنع 4 أهداف لزملائه.

وفاز يامال بجائزة أفضل لاعب واعد خلال بطولة كأس أوروبا تقديرًا لمستواه المبهر خلال مباريات البطولة.

ونجح يامال في تحقيق أرقام تاريخية خلال المشاركة الأولى له في البطولة القارية بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك في نهائي بطولة دولية وعمره 17 عامًا ويوم واحد.

وبات النجم الإسباني الواعد أيضًا أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ البطولة القارية، كما أنه أصغر من صنع أهداف في البطولة.

وصنع يامال هدف التقدم لمنتخب إسبانيا في لقاء إنجلترا بالدور النهائي الذي سجله زميله نيكو ويليامز في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وسجل منتخب إنجلترا هدف التعادل في الدقيقة 72 عن طريق كول بالمر قبل أن يحرز ميكيل أويارزابال هدف الفوز في الدقيقة 86.