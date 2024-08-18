تعرض النصر لهزيمة قاسية أمام نظيره الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، بعدما كان "العالمي" متقدما في نهاية الشوط الأول بأقدام كريستيانو رونالدو.

صعوبة تلك الخسارة تمثلت في كيفية حدوثها في بداية موسم يسعى من خلاله النصر لإثبات نفسه وكسر شوكة الهلال التي لطالما صعبت عليه في الموسم الماضي.

تقدم رونالدو في النتيجة منح نجوم النصر وجماهيره أريحية وشعورا بأنهم أخيرًا سيحققون الفوز على الهلال وينالون منه بطولة رسمية، لكن أداء "الزعيم" في الشوط الثاني كان له الكلمة العليا.

جاء كل ذلك ليحطم آمال كريستيانو رونالدو، الذي ظهر حزينًا ومحبطًا للغاية بمجرد أن سجل الهلال الهدف الثالث في ظرف دقائق قليلة من تعادله وتقدمه في النتيجة.

لكنها لن تكون نهاية المشوار لرونالدو مع النصر، ولكن مجرد بداية لموسم جديد سيحاول من خلاله الفريق أن يجعل الأمور أفضل.

كيف سيتحقق ذلك؟ فقط ببعض الحلول الثورية التي سيكون على رونالدو وإدارة النصر تنفيذها في الأيام والأسابيع المقبلة.

ضغط رونالدو على الإدارة

كان للنجوم الكبار دور كبير طيلة السنوات الماضية في تحسين شكل فريقها، والضغط على الإدارات من أجل ضم أفضل لاعبي العالم.

حدث ذلك طيلة سنوات في برشلونة عندما كان لميسي دور في ضم أمثال نيمار وسواريز، وسبقه نجوم منتخب إسبانيا الذين ضغطوا على دافيد فيا لينضم إليهم في النادي الكتالوني.

فلم لا يقوم رونالدو بالمثل، ويضغط على إدارة ناديه، حتى تقوم ببعض الصفقات فيما تبقى من سوق الانتقالات؟.

أخبار ذات علاقة خالد الشنيف: الهلال "افترى" على النصر وهذا مصير كاسترو

مهلة الـ15 يومًا

يوشك سوق الانتقالات على الإغلاق، بالتحديد في الثاني من شهر سبتمبر الجاري؛ مما يعني أن بعد 15 يومًا من الآن، لن تكون هناك فرصة أخرى لأي فريق لتعويض ما فاته في الصيف من صفقات إلا بحلول شهر يناير المقبل.

سيكون الحل الأمثل للنصر هو الدخول لسوق الانتقالات من أجل ضم لاعبين من ضمن الأفضل في العالم، حتى يرتقوا لمستوى كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا، ويمنحوا الفريق والجماهير ما يحتاجونه من انتصارات تأتي بالبطولات.

هناك احتياجات واضحة في الدفاع، وفي خط الوسط، وفي مركز الجناح الأيسر بدلًا من ساديو ماني، وفي الكثير من الأماكن في الملعب.

أخبار ذات علاقة الهلال يكتسح النصر برباعية ويتوج بلقب كأس السوبر للمرة الخامسة في تاريخه

حل أخير لن يحبه النصر

يعد ذلك حلًا فرديًا، ولكريستيانو رونالدو وحده دون النصر الذي قد يجد نفسه واقعًا في المزيد من المشاكل حال تم تنفيذه.

تم اقتراح هذا الحل بالفعل من قبل عدة محللين، ولو تم فسيحل مشكلة كبيرة لكريستيانو رونالدو، حيث سينضم إلى فريق آخر أكثر جاهزية من أجل المنافسة على الألقاب داخل المملكة وهو الهلال.

بشكل أو بآخر سيكون انضمام رونالدو للهلال مفيدًا للطرفين، فالقوة الهجومية التي سيضيفها البرتغالي للزعيم لن يضاهيها أي لاعب في قائمتهم، وفي الوقت نفسه سيجد نجم ريال مدريد السابق نفسه في مكان حيث يستطيع الفوز بالألقاب أخيرًا بعد غياب طويل.

كان رونالدو سينضم للهلال بالفعل قبل انضمامه للنصر لكن غلق القيد أمام الزعيم حال دون ذلك بحسب تقارير عديدة، إذًا فلماذا لا يحدث هذا الآن؟.

سيكون الحل نفسه مفيدًا للنصر على بعض المستويات، فلا شك أن هناك بعض التواكل على وجود رونالدو في صفوف "العالمي"، وبعض اللاعبين يحملونه مسؤوليات إضافية، فإذا خسر الفريق يكون البرتغالي هو من في وجه المدفع وإذا فاز فهم ينالون بعض الإشادة بجواره، وذلك سيختفي بالتأكيد حال رحل "الدون".