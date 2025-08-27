خطف قلب تايلور سويفت.. مَن ترافيس كيلسي نجم كرة القدم الأمريكية؟

أعلنت المغنية العالمية تايلور سويفت وخطيبها ترافيس كيلسي، نجم فريق كانساس سيتي تشيفز لكرة القدم الأمريكية، خطوبتهما رسميًا، في خبر أشعل وسائل الإعلام وملايين المتابعين حول العالم بعد علاقة استمرت عامين خطفت الأضواء.

ورغم أن كيلسي يعد واحدًا من أغنى وأكثر الرياضيين جاذبية في الولايات المتحدة، فإن ارتباطه بسويفت يجعله يدخل عالمًا يفوق بكثير حدود ثراء دوري الـNFL.

مَن ترافيس كيلسي؟

يبلغ كيلسي 35 عامًا ويخوض موسمه الثالث عشر في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) جميعها بقميص كانساس سيتي تشيفز، فقد رسخ مكانته كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ مركز الـTight End.

انضم إلى الدوري عام 2013، وشارك في مباراة كل النجوم "Pro Bowl" عشر مرات، واختير سبع مرات ضمن التشكيلة المثالية "All-Pro"، كما توج بثلاث بطولات "سوبر بول".

يحمل كيلسي أرقامًا قياسية بارزة، أبرزها:

* أكثر مواسم متتالية بأكثر من 1000 ياردة استقبالًا (سبعة مواسم).

* الرقم القياسي للياردات المستقبلة في موسم واحد للاعب بمركزه (1416 ياردة في 2020).

* أسرع لاعب في مركزه يصل إلى 10 آلاف ياردة استقبال في مسيرته (2022).

وفي 2023 تجاوز أسطورة اللعبة جيري رايس بعدد الاستقبالات في مباريات الأدوار الإقصائية.

نشاطه أبعد من المستطيل الأخضر

لم يقتصر تأثير كيلسي في الملاعب فقط، إذ يشارك مع شقيقه جيسون كيلسي في تقديم بودكاست "New Heights" الذي قدرت قيمته بـ100 مليون دولار خلال ثلاث سنوات.

ويمتلك أيضًا عقود رعاية مع علامات كبرى مثل "نايكي" و"بد لايت" و"ستيت فارم".

كما يملك قصرًا في كانساس سيتي بقيمة 6 ملايين دولار يضم ملعب غولف صغيرًا وملعب "بيكل بول"، وشارك أخيرًا مع زميله باتريك ماهومز في افتتاح مطعم فاخر للحوم.

ثروة كيلسي مقابل إمبراطورية سويفت

تقدر ثروة كيلسي بنحو 70 مليون دولار وفقًا لمجلة "فوربس"، وهو رقم كبير يكفل له مستقبلًا مريحًا، لكنه يظل محدودًا مقارنة بإمبراطورية سويفت.

فقد قدرت "فوربس" ثروة النجمة الأمريكية بـ1.6 مليار دولار، مدفوعة بجولتها العالمية "Eras Tour" التي حققت إيرادات تجاوزت 2 مليار دولار.

محفظتها العقارية وحدها تصل قيمتها إلى 120 مليون دولار، أي ضعف ثروة كيلسي، إضافة إلى امتلاكها طائرة خاصة قيمتها 23 مليون دولار.

وتبلغ الثروة المجمعة للثنائي نحو 1.67 مليار دولار.