فين ديزل يفاجئ بنزيما ولاعبي الاتحاد السعودي (فيديو)

فاجأ الممثل الأمريكي الشهير فين ديزل، كريم بنزيما ونجوم فريق الاتحاد السعودي بإعادة نشره فيديو يعود إلى يوم 6 ديسمبر 2024، خلال حضوره مباراة العميد والنصر في إطار منافسات الدوري السعودي.

وتواجد فين ديزل في السعودية لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة حيث تم تكريمه خلال فعالياته.

وفاز حينها فريق الاتحاد ضد النصر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في الجولة الـ13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة وقتها تواجد فين ديزل في مدرجات ملعب الملك عبد الله الدولي.

والتقطت الكاميرات المتواجدة في ملعب المباراة، انفعالات فين ديزل مع بعض الأهداف في المباراة بين الاتحاد والنصر.

ثم دخل فين ديزل إلى غرفة تغيير ملابس فريق الاتحاد عقب الانتصار، واحتفل مع لاعبي "العميد".

ولكن يبدو أن فين ديزل أراد إيصال رسالة تحفيزية جديدة وخاصة إلى الفرنسي كريم بنزيما ورفاقه؛ إذ قام بنشر فيديو حديثه مع اللاعبين في هذا اليوم عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، وعلق قائلا: "لا تفوّت أبداً فرصة للإلهام".

كما ظهر النجم الأمريكي في الفيديو وهو يقول للاعبي الاتحاد: "على كل لاعب منكم أن يتولى مسؤولية رفع الفريق إلى أعلى مستوى ممكن، لا تضيعوا فرصة للراحة مهما كان الوقت، عليكم أن تكونوا جاهزين دائما لتعزيز مكانتكم وشهرتكم، لأنكم موهوبون حقا، الأمر متروك لكم لا حدود لإبداعكم أنتم نجوم، العالم كله سيعرف أسماءكم، أنا أعني ما أقوله وخاصة أنت يا بنزيما".

ويقيم فريق الاتحاد معسكرا تدريبيا حاليا في البرتغال، حيث سيواجه نظيره فولهام الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء.

وبعد انتهاء فترة الإعداد الحالية، يفتتح الاتحاد موسمه الجديد 2025-26 بمواجهة النصر في كلاسيكو نصف نهائي كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها يوم 19 من أغسطس المقبل في هونغ كونغ.