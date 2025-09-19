الأهلي المصري وكلاسيكو الدوري السعودي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 3 مباريات من الجولة الثالثة للدوري السعودي للمحترفين في الدفعة الثانية التي تتجه فيها الأنظار نحو ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة والذي يحتضن كلاسيكو الأهلي والهلال.

ويخوض القادسية مباراة لا تبدو سهلة بالمرة أمام المفاجأة السارة لبداية دوري روشن، نادي الخليج بينما يلعب الشباب في ضيافة الفيحاء.

وفي الدوري المصري، يلعب النادي الأهلي حامل اللقب أمام سيراميكا كليوباترا من أجل تدارك بدايته الكارثية هذا الموسم.

كما تقام مباريات من الدوري الإماراتي والدوري المغربي للمحترفين.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري السعودي:

القادسية ـ الخليج ـ الساعة 06.15 مساء ـ قنوات ثمانية

الفيحاء ـ الشباب ـ الساعة 06.35 مساء ـ قنوات ثمانية

الأهلي ـ الهلال ـ الساعة 09.00 مساء ـ قنوات ثمانية

الدوري المصري:

الأهلي ـ سيراميكا كليوباترا - الساعة 08:00 مساءً ـ قناة "أون سبورت"

الدوري المغربي:

يعقوب منصور ـ الوداد المغربي ـ الساعة 10.00 مساء ـ القناة الرياضية المغربية 3

الدوري الإماراتي:

الوحدة ـ الظفرة ـ الساعة 04.30 مساء ـ قناة أبو ظبي الرياضية 1