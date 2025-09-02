100 مليون وأغلى عقد.. وكيل إمام عاشور يصدم الأهلي المصري (فيديو)

فجَّر وكيل أعمال اللاعب إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما طالب بـ"رقم خيالي" لتمديد عقد لاعب وسط الفريق الأحمر.

ويسعى الأهلي لتحسين أدائه واستعادة نغمة الانتصارات بعد بداية متواضعة في الدوري المصري الممتاز، جمع خلالها 5 نقاط فقط من خسارة أمام بيراميدز وتعادلين في مواجهتين، مقابل انتصار وحيد.

وبسبب هذه النتائج قرر الأهلي إقالة مدربه خوسيه ريبيرو، وتعيين عماد النحاس مدربا مؤقتا.

أغلى عقد

كشفت قناة "أون سبورت" أن أحمد يحيى، وكيل أعمال إمام عاشور طالب بأن يصبح عقد لاعبَه هو "الأعلى قيمة" بين كل لاعبي الفريق الأول بالأهلي.

وأشارت إلى أن "أحمد يحيى وكيل إمام عاشور يرى أن لاعبَه يستحق أن يكون صاحب أعلى عقد في الفرقة، وطالب بمبلغ وقدره 100 مليون جنيه مصري في السنة"، على الرغم من أن مدة العقد الحالي للاعب لا تزال تتضمن 3 سنوات.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل برر وكيل اللاعب مطالبته بأن يصبح عقد إمام عاشور هو الأضخم في تشكيلة الفريق، نظرًا للقيمة الفنية الكبيرة للاعب والتأثير الملحوظ الذي يُحدثه، خاصة في ظل المعاناة الواضحة التي مر بها النادي الأهلي خلال الفترات التي غاب عنها اللاعب.

وأوضحت أن ملف تمديد عقد اللاعب قد تم تجميده حاليا بسبب هذه المطالب غير المسبوقة.

من جانبها، تؤكد إدارة النادي الأهلي، أنها تدرس الموقف بكامل العناية والجدية، غير أنها ترى أن التوقيت الحالي غير ملائم تماما لمناقشة أو إبرام صفقة بهذا الحجم المالي الضخم، خاصة في ظل الأجواء غير المستقرة التي يمر بها الفريق.