من هو بيزيرا؟ صفقة الزمالك المدوّية.. "كينو" جديد في الدوري المصري

في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، فجّر نادي الزمالك مفاجأة مدوية بإتمام التعاقد مع الجناح البرازيلي الشاب خوان ألفينا بيزيرا، لاعب نادي ألكسندريا الأوكراني، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات، في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا من جمهور القلعة البيضاء، وعشاق الكرة المصرية.

الصفقة تمّت قبل إغلاق باب القيد بساعات قليلة، بعد أن نجح الزمالك في تفريغ مكان أجنبي بقائمته من خلال إعارة لاعبه الشاب أحمد الجفالي إلى نادي أبها السعودي، ليفسح المجال أمام التعاقد مع النجم البرازيلي.

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هل يكون بيزيرا امتدادًا لكينو؟

رغم أن تجارب اللاعبين البرازيليين في الدوري المصري لم تلقَ نجاحًا كبيرًا في السابق، إلا أن الكثيرين يعتبرون أن بيزيرا قد يكون الاستثناء الجديد، على غرار ما فعله كينو نجم بيراميدز السابق، الذي خطف الأنظار بمستويات استثنائية خلال موسمه الوحيد في مصر.

كينو، الذي يلعب، حاليًا، مع فلومينينسي البرازيلي، شارك مع بيراميدز في 33 مباراة، ساهم خلالها بـ21 هدفًا، سجّل 10 أهداف، وصنع 11، وخلّد اسمه في ذاكرة جماهير الكرة المصرية.

أرقام تهديفية مرعبة

بيزيرا، صاحب الـ22 عامًا، قدّم أداءً هجوميًا لافتًا مع نادي أوليكساندريا الأوكراني الموسم الماضي، حيث شارك في 26 مباراة ساهم خلالها بـ11 هدفًا (سجّل 6 وصنع 5).

أما إجمالًا، فخاض 42 مباراة مع الفريق الأوكراني منذ انضمامه، ساهم خلالها بـ18 هدفًا (سجّل 9 وصنع 9). وفي الموسم الجديد، الذي بدأ منذ أسابيع، شارك في 3 مباريات حتى الآن دون مساهمة تهديفية.

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بدأ بيزيرا مشواره الكروي في أكاديمية فاسكو دا غاما البرازيلي العريق، ولعب مع الفريق الأول في مناسبتين فقط، بينما كانت له بصمة واضحة مع فريق تحت 20 سنة، حيث سجل 3 أهداف، وصنع هدفًا خلال 14 مباراة.

كينو أطول من بيزيرا!

رغم التشابه الكبير في أسلوب اللعب بين كينو وبيزيرا، إلا أن الأخير أقصر منه طولًا. فكينو يبلغ طوله 1.74 م، بينما بيزيرا لا يتجاوز طوله 1.65 م. الفارق الآخر أن كينو كان يُجيد اللعب بالقدم اليسرى، بينما يلعب بيزيرا بقدمه اليمنى.. لكن كلاهما يشتركان في السمة الأهم: المهارة الاستثنائية

أرقام مراوغات مذهلة

يمتلك بيزيرا مهارات فردية رائعة، حيث وصلت نسبة دقة مراوغاته في الدوري الأوكراني، الموسم الماضي، إلى 72%، بمتوسط 5 مراوغات ناجحة في المباراة الواحدة، وهو رقم مبهر يؤكد حجم موهبته.

بلغ إجمالي مراوغاته الناجحة 125 مراوغة خلال الموسم، ليحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين مراوغة في الدوري الأوكراني.

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لا يتوقف عن المحاولة

بيزيرا يتمتع أيضًا بروح المبادرة، إذ إنه لا يكتفي بالتمرير والمراوغة بل يهوى التسديد. فقد كان تاسع أكثر اللاعبين تسديدًا في الدوري الأوكراني الموسم الماضي برصيد 51 تسديدة، بمتوسط يفوق تسديدتين في كل مباراة.

ووفقًا لإحصائيات منصة SofaScore، فقد تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للموسم، إلى جانب كبار نجوم البطولة.

صفقة بيزيرا تحمل الكثير من الآمال لجماهير الزمالك، التي تبحث عن لاعب يُعيد بريق الجناح المهاري على طريقة كينو.. فهل يكون البرازيلي الشاب على قدر التطلعات؟ الأيام كفيلة بالإجابة.