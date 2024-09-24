اتحاد الكرة التونسي يشكو مولودية الجزائر لدى "كاف" بعد أحداث مباراة المنستيري

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، التظلم رسميا لدى الاتحاد الأفريقي (كاف)، بشأن ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة والأحداث المؤسفة التي تعرض لها الاتحاد المنستيري التونسي يوم السبت الماضي في مباراته ضد مولودية الجزائر لحساب اياب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الاتحاد التونسي على صفحته الرسمية على فيسبوك خطابا تم إرساله إلى الاتحاد الإفريقي تضمن شرحا مفصلا لأحداث العنف التي رافقت اللقاء و الاعتداءات التي تعرض لها وفد الإتحاد المنستيري قبل وأثناء و بعد المباراة .

وتضمن ملف الشكوى مقاطع فيديو توثق الظروف القاسية الكاملة التي دار فيها اللقاء مؤكدا دعمه اللامشروط لموقف فريق الاتحاد المنستيري في الشكوى التي رفعها.

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وقال اتحاد الكرة التونسيَ: " تعلم هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم، انه قد قامت اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2024 بمراسلة الاتحاد الأفريقي رسميا، للتظلم بشأن التجاوزات التي تعرض لها فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في مباراته امام مولودية الجزائر لحساب اياب الدور الثاني من تصفيات مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية للموسم الرياضي 2024-2025".

وشهدت مباراة مولودية الجزائر وضيفه الاتحاد المنستيري التونسي مساء السبت أحداث شغب مؤسفة بعد نهايتها، وذلك في الممر المؤدي إلى غرف الملابس فضلا عن اشتباكات بين اللاعبين.

وتأهل مولودية الجزائر إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عقب تغلبه على الاتحاد المنستيري بثنائية دون رد في إياب دور الـ32 بالبطولة على ملعب "الدويرة" بالجزائر.

ونجح الفريق الجزائري في تعويض خسارته بهدف دون رد خلال لقاء الذهاب الذي أقيم في تونس.