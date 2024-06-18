تطورات حالة إندريك بعد إصابته في تدريبات منتخب البرازيل (فيديو)

أثار إندريك فيليبي، نجم منتخب البرازيل، قلق الجماهير قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تعرض للإصابة في التدريبات.

ووفقًا لفيديو نشرته شبكة "TNT" فقد شوهد اللاعب وهو يتعرض لإصابة على مستوى القدم في التدريبات وظهر وهو يعرج ومتأثرًا بإصابته، ما أثار قلق ورعب الجماهير بسبب النجم الشاب، الذي تعول عليه الجماهير كثيرًا في البطولة.

فيما قالت صحيفة "UOL"، إن "إندريك تعرض لضربة قوية في أثناء الحصة التدريبية، ثم كان يعرج لعدة دقائق، ولكنه تلقى العلاج وتعافى ولا توجد أي إصابة قوية للاعب".