تطورات حالة إندريك بعد إصابته في تدريبات منتخب البرازيل (فيديو)
أثار إندريك فيليبي، نجم منتخب البرازيل، قلق الجماهير قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تعرض للإصابة في التدريبات.
ووفقًا لفيديو نشرته شبكة "TNT" فقد شوهد اللاعب وهو يتعرض لإصابة على مستوى القدم في التدريبات وظهر وهو يعرج ومتأثرًا بإصابته، ما أثار قلق ورعب الجماهير بسبب النجم الشاب، الذي تعول عليه الجماهير كثيرًا في البطولة.
فيما قالت صحيفة "UOL"، إن "إندريك تعرض لضربة قوية في أثناء الحصة التدريبية، ثم كان يعرج لعدة دقائق، ولكنه تلقى العلاج وتعافى ولا توجد أي إصابة قوية للاعب".
ولم يعلن اتحاد الكرة البرازيلي أو المدرب أي تفاصيل رسمية بشأن حالة اللاعب، حتى الآن.
ويترقب عشاق الكرة حول العالم، انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024 خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا، 10 من أمريكا الجنوبية و6 من أمريكا الشمالية والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.
ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في كوبا أمريكا بمجموعة تضم باراغواي وكولومبيا وكوستاريكا.
وفاز منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا لآخر مرة في 2019 وخسر نهائي نسخة 2021.
وتولى دوريفال جونيور تدريب منتخب البرازيل منذ مارس الماضي وقاد للفوز على إنجلترا والمكسيك والتعادل مع إسبانيا وأمريكيا وديًّا.
وقبلها مر منتخب البرازيل بسلسلة نتائج سلبية في تصفيات كأس العالم 2026 بالتعادل في مباراة وخسر 3 بشكل متتالي لأول مرة في تاريخهم.
كما تكبد السامبا خسارة تاريخية هي الأولى لهم في التصفيات على ملعبهم ضد الأرجنتين في شهر نوفمبر الماضي.