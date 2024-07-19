أهدر النجم البرازيلي لنادي الهلال السعودي ميشيل واحدة من أغرب الفرص في تاريخ كرة القدم وذلك في المباراة الودية التحضيرية التي تدور حاليًا بين الهلال ونادي فينر نويشتات النمساوي في إطار استعدادات الفريقين للموسم المقبل.

وتقدم الهلال السعودي بأربعة أهدف كاملة في الشوط الأول بعدما فرض سيطرة كاملة على منافسه المنتمي لدوري الدرجة الثالثة في النمسا.

في الدقيقة 43 من الشوط الأول، عندما كانت النتيجة (4 ـ0) للهلال أضاع المهاجم البرازيلي ميشيل فرصة تسجيل هدف بطريقة غريبة للغاية وذلك بعد أن انفرد بالحارس منطلقًا من مسافة بعيدة قبل أن يضع الكرة في متناول حارس المرمى.

وبدت لقطة إهدار الفرصة غريبة خصوصًا أن ميشيل انطلق وجهًا لوجه مع الحارس وكان في موقع مناسب جدًا لكنه سدد بالقدم اليمنى ليفوت تسجيل هدف كان محققًا.

ويخوض الهلال ضمن معسكره الإعدادي سلسلة من المباريات الودية بدأها اليوم الجمعة بملاقاة فينر نويشتات النمساوي قبل مواجهة العربي القطري يوم الإثنين المقبل.