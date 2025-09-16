ترشيح "عدو" كريستيانو رونالدو لتدريب الأهلي المصري

دخل مدرب كبير في، قائمة الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

الأهلي يبحث في الوقت الحالي عن مدرب أجنبي جديد يقود الفريق الأول، بعد رحيل ريبيرو، بينما يتولى عماد النحاس المسؤولية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع المدير الفني المنتظر.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع فرناندو سانتوس، المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال.

سانتوس صاحب المسيرة الطويلة سبق أن قاد المنتخب البرتغالي، وحقق معه أبرز إنجاز في تاريخه بالتتويج ببطولة أمم أوروبا عام 2016، إضافة إلى الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية.

لكن مسيرته مع البرتغال" انتهت بشكل مثير للجدل بعد خلاف علني مع كريستيانو رونالدو في مونديال 2022، حين أبقاه على مقاعد البدلاء في مباراة حاسمة قبل الخروج من ربع النهائي أمام المغرب.

المشهد الذي ظهر فيه رونالدو باكيا عقب المباراة ظل نقطة فاصلة بين الطرفين، وأدى إلى رحيل سانتوس عن المنتخب.

مدرب الأهلي الجديد

وبحسب ما ذكرته قناة "إم بي سي مصر"، فإن الأهلي وضع اسم السويسري أورس فيشر على رأس قائمة المرشحين؛ إذ عقدت الإدارة اجتماعا معه عبر "زووم" لبحث تفاصيل إمكانية قيادته للفريق.

وأشارت القناة إلى أن فرناندو سانتوس دخل هو الآخر ضمن دائرة الاهتمام، لكن حظوظه تبقى أقل مقارنة بفيشر الذي يعد الأقرب حاليا لقيادة المارد الأحمر.