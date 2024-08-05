حقق منتخب فرنسا فوزًا مثيرًا على حساب مصر بنتيجة 3-1، مساء الاثنين، في نصف نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس.

تقدم منتخب مصر بهدف سجله محمود صابر لاعب الوسط من تسديدة قوية في الدقيقة 62.

وأدرك منتخب فرنسا التعادل في الدقيقة 83 عن طريق لاعبه جيان فيليب ماتيتا من تمريرة بينية رائعة في عمق دفاع الفراعنة.

وامتد اللقاء للوقت الإضافي الذي شهد طرد عمر فايد مدافع منتخب مصر في الدقيقة 92.

وسجل ماتيتا الهدف الثاني لمنتخب فرنسا في الدقيقة 99 من ضربة رأس سكنت شباك الفراعنة.

ونجح مايكل أوليس في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 108 عن طريق تسديدة سكنت شباك الحارس حمزة علاء.

وتأهل منتخب فرنسا لمواجهة إسبانيا يوم الجمعة المقبل في المباراة النهائية لأولمبياد باريس 2024.

وضرب منتخب مصر صدامًا عربيًا مع شقيقه المغرب يوم الخميس المقبل في لقاء تحديد المركز الثالث.

وصعد المنتخب الفرنسي بقيادة مدربه تييري هنري إلى نهائي الأولمبياد لأول مرة منذ 40 عامًا كاملة، حين حصد الميدالية الذهبية في أولمبياد لوس أنجلوس 1984.

وعلى الجانب الآخر، يحلم منتخب مصر بقيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي بتحقيق أول ميدالية أولمبية في تاريخه حين يواجه المغرب.

وقدم منتخب مصر عرضًا قويًا رغم الخسارة أمام فرنسا، وأحرج الديوك بعدة محاولات لولا حالة الطرد التي أثرت بقوة على لاعبيه في الوقت الإضافي.