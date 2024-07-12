توفي الإعلامي الرياضي السعودي خالد بن مسفر الزهراني، مساء اليوم الجمعة، بعد وعكة صحية ألمت به.

ونشر الإعلامي عبدالله الزهراني، منشورًا أعلن من خلاله وفاة خالد بن مسفر الزهراني، مساء اليوم الجمعة.

وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله الصديق الإعلامي خالد مسفر.. اللهم اغفر له وارحمه، وأدخله فسيح جناتك".

وتُوفي خالد بن مسفر الزهراني، الصحفي بجريدة المدينة السعودية: عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، في سن مبكرة يوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2024، بعد معاناة من وعكة صحية.