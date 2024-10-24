بيدري: أردنا رد الدين لبايرن ميونخ.. وفعلنا ذلك

أعرب بيدري، نجم برشلونة، عن سعادته الكبيرة إثر الفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره بايرن ميونخ، بنتيجة "4-1"، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقدَّم بيدري أداءً رائعًا في مواجهة بايرن ميونخ بعد فترة كبيرة من اللقاءات السابقة التي جمعت الفريقين، وشهدت انتصارات كبيرة للفريق البافاري.

وبفضل أداء هجومي رائع بقيادة رافينيا، ثأر برشلونة بعدما تعرَّض لست خسائر متتالية أمام بايرن اهتزت فيها شباك الفريق الكتالوني 22 مرة، بينها الهزيمة المذلة 8-2 في دور الثمانية بدوري الأبطال قبل 4 سنوات

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وقال بيدري في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "كان علينا أن نرد ديون الخسائر السابقة لبايرن ميونخ وفعلنا ذلك أمس، الآن سنذهب بكل قوتنا إلى سانتياغو برنابيو لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو".

وأضاف: "أنا في واحدة من أفضل لحظاتي، لم أكن بهذا المستوى البدني منذ فترة طويلة".

وتابع: "أنا عاشق لبرشلونة منذ الطفولة وأتأثر كثيرًا عند خسارة الفريق، هذه الجماهير تستحق الأفضل، وأنا سعيد لأننا قادرون على أن نقدم ذلك لهم".

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمَّد رصيد بايرن ميونخ عند 3 نقاط في المركز الـ23.