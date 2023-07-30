حافظ المدلج: يجب إصدار لائحة تعاقب من يهتف باسم ميسي أمام كريستيانو رونالدو (فيديو)

طالب الإعلامي الرياضي حافظ المدلج، لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة إصدار عقوبات تجاه الجماهير التي تهتف باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، في وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في محاولة لاستفزازه.

وقال المدلج، في تصريحات تلفزيونية: "رونالدو جاء للسعودية ويمدح البلد وأصبح مفوضا فوق العادة للبلد بشكل عام، ولكن ميسي رفض أن يأتي للسعودية، وفجأة تجد مشجعا لما يلعب رونالدو يصوت (ميسي ميسي) أنا أزعل عليه".

وأضاف: "اليوم لدينا مشروع والمفروض أن نشعر هؤلاء اللاعبين أننا نحبهم وما نحب اللاعب بقميصه ولكن بقيمته وكيانه، ولا أرغب جمهور الاتحاد يصيح على رياض محرز أو جمهور الأهلي يهتف ضد كريم بنزيما، أو جمهور الهلال يتحدث عن رونالدو، وجمهور النصر أيضا لا يتكلم عن أي كان من يأتي للزعيم".