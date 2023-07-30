حافظ المدلج: يجب إصدار لائحة تعاقب من يهتف باسم ميسي أمام كريستيانو رونالدو (فيديو)
طالب الإعلامي الرياضي حافظ المدلج، لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة إصدار عقوبات تجاه الجماهير التي تهتف باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، في وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في محاولة لاستفزازه.
وقال المدلج، في تصريحات تلفزيونية: "رونالدو جاء للسعودية ويمدح البلد وأصبح مفوضا فوق العادة للبلد بشكل عام، ولكن ميسي رفض أن يأتي للسعودية، وفجأة تجد مشجعا لما يلعب رونالدو يصوت (ميسي ميسي) أنا أزعل عليه".
وأضاف: "اليوم لدينا مشروع والمفروض أن نشعر هؤلاء اللاعبين أننا نحبهم وما نحب اللاعب بقميصه ولكن بقيمته وكيانه، ولا أرغب جمهور الاتحاد يصيح على رياض محرز أو جمهور الأهلي يهتف ضد كريم بنزيما، أو جمهور الهلال يتحدث عن رونالدو، وجمهور النصر أيضا لا يتكلم عن أي كان من يأتي للزعيم".
وتابع: "أقول للشاب السعودي الجالس في المدرج ويرى رونالدو هذا السفير المفروض فوق العادة للبلد بشكل عام كيف تنرفزه بهتاف (ميسي ميسي) في وجهه، كيف هذا وميسي رفض أن يأتي للبلد وذهب لإنتر ميامي، أتذكر في إحدى المرات بالدوري الإماراتي أحد الجماهير صاحوا في وجه لاعب سعودي وتم معاقبة النادي والجمهور".
وأردف: "أتمنى من لجنة الانضباط تضع في لوائحها أن من يصيح أو يصدر هتافات استهجان أو استفزاز في وجه اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي يجب معاقبة الجمهور أو النادي، ولا بد يكون فيه لائحة، رونالدو جالس معنا ويقدم خدمة للبلد فوق العادة".
وانضم رونالدو إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في نوفمبر الماضي.
وفشل النجم البرتغالي في قيادة النصر للفوز بأي لقب حتى الآن، حيث خسر لقب الدوري السعودي لصالح الاتحاد، كما خسر نصف نهائي كأس السوبر السعودي ضد "العميد"، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي أيضا على أيدي الوحدة.
وبدأ النصر السعودي الاستعداد للموسم الجديد 2023-2024، وذلك من خلال خوض معسكر تحضيري في البرتغال، ثم سافر إلى اليابان لاستكمال استعداداته.
يُذكر أن النصر نجح في التعاقد مع 3 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، والإيفواري سيكو فوفانا من لانس الفرنسي، والبرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد.