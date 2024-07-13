ليفربول يرصد 60 مليون إسترليني لضم نجم الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير إخبارية إنجليزية إن نادي ليفربول انضم لقائمة الأندية الكبيرة في الدوري الممتاز، التي تستهدف ضم نجم كريستال بالاس إبيريشي إيزي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما أورده موقع "فوتبول إنسيدر" (Football insider)، استطاع الهولندي أرني سلوت المدرب الجديد لنادي ليفربول، أن يقنع إدارة الفريق بوضع كل الإمكانيات الممكنة للفوز بصفقة إبيريشي إيزي وضمه قبل انطلاق الموسم المقبل.

ووفقا للموقع نفسه، وضع ليفربول مبلغا ضخما للحصول على توقيع لاعب الوسط الهجومي يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني وذلك بطلب من أرني سلوت الذي يرى في اللاعب الإنجليزي عنصرا قادرا على إضافة الكثير لفريق الريدز في موسم 2024 ـ 2025.

وقال موقع "فوتبول إنسيدر" إنه مع إكمال آرني سلوت أسبوعه الأول في تجربته مدربا لفريق ليفربول، أصبح لديه الآن فكرة أكثر عن المراكز التي يرغب في تعزيزها بلاعبين جدد خلال الصائفة الجارية.

وتابع أن ليفربول وضع ذلك المبلغ الضخم أمام كريستال بالاص وإبيريشي خوفا من المنافسة التي سيجدها بالتأكيد من أندية أخرى يأتي في مقدمتها أرسنال وتوتنهام.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا خلال الموسم الحالي مع كريستال بالاس كما وصل مع منتخب بلاده إنجلترا إلى نهائي كأس أمم أوروبا 2024، حيث يراهن على اللقب غدا الأحد أمام إسبانيا رغم كونه كان لاعبا في الصف الثاني لخيارات مدربه ساوثغيت.

وانضم إيزي إلى كريستال بالاس في 2020، ومدد عقده في نوفمبر 2023 لمدة 3 سنوات، ليستمر حتى 30 يونيو 2027 مع نادية.

وسجل إيزي 11 هدفًا مع ستة تمريرات حاسمة في 31 مباراة مع كريستال بالاس الموسم الماضي.