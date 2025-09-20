الحزم مستمر.. وليد صلاح الدين يعاقب نجم الأهلي المصري

اتخذ وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري قرارا فوريا بتوقيع غرامة مالية على محمد مجدي "أفشة"، لاعب الفريق، بسبب ما بدر منه عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الجمعة.

وفاز الأهلي، على سيراميكا بهدف دون رد سجله محمود حسن "تريزيغيه" في الدقيقة 27 من عمر المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة، في الجولة السابعة.

وأثار "أفشة" غضب زميله محمد الشناوي، قائد وحارس الفريق بعد نهاية مباراة سيراميكا، حيث تجمع لاعبو الفريق في وسط الملعب عقب نهاية اللقاء للتوجه لتحية الجمهور، لكن الشناوي فوجئ برفض "أفشة" التوجه مع زملائه لمبادلة المشجعين التحية.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن أفشة دخل في مشادة مع محمد الشناوي ورفض تحية الجماهير عقب اللقاء.

وأضاف: "وليد صلاح الدين عنف أفشة داخل غرفة تغيير الملابس بسبب ما قام به، وقرر تغريمه 200 ألف جنيه مصري بسبب هذه الواقعة".

وأوضح المصدر: "أفشة اعتذر للشناوي وتقبل العقوبة التي وقعت عليه ثم غادر الملعب سريعا".

وحقق الأهلي أول فوز له بعد تعثره في آخر 3 مباريات بالدوري المصري الممتاز، أمام غزل المحلة وبيراميدز وإنبي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط، ارتقى بها للمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، وفي المقابل تجمد رصيد سيراميكا عند 10 نقاط، في المركز الثامن.