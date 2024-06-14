تطورات مفاوضات ريال مدريد مع فالفيردي الجديد
بدأ نادي ريال مدريد الإسباني تسريع وتيرة المفاوضات مع ريفر بليت؛ للتعاقد مع فرانكو ماستانتونو لاعب الفريق الشاب الملقب بـ"فالفيردي الجديد"، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتلقى ماستانتونو عروضًا خلال الفترة الماضية، بعد تألقه مع ريفر بليت، وأبرزها من غريمي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، ولكن اللاعب اختار الريال.
وقالت صحيفة (AS) الإسبانية إن نادي ريال مدريد بدأ في تسريع خطواته من أجل التوقيع مع ماستانتونو.
وأوضحت: "الريال بدأ محادثات مع ريفر بليت الآن بشأن ماستانتونو، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي اتفاق على الشروط الشخصية للاعب".
يذكر أن ماستانتونو حسم موقفه بالانتقال لريال مدريد، مفضلًا إياه على جميع العروض المقدمة له في الفترة الحالية.
ويريد ماستانتونو اللعب لريال مدريد، وطلب اللاعب من وكلائه إعطاء الأولوية لأي عرض يأتي من قلعة البرنابيو، وتفضيله على أي عرض آخر.
ويمتلك اللاعب، البالغ من العمر 16 عامًا، الذي سيبلغ 17 عامًا في أغسطس، شرطًا جزائيًّا في عقده يبلغ 45 مليون دولار، ولكن نادي ريال مدريد سيعمل على تخفيض هذا المبلغ.