تطورات مفاوضات ريال مدريد مع فالفيردي الجديد

وتلقى ماستانتونو عروضًا خلال الفترة الماضية، بعد تألقه مع ريفر بليت، وأبرزها من غريمي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، ولكن اللاعب اختار الريال.

وقالت صحيفة (AS) الإسبانية إن نادي ريال مدريد بدأ في تسريع خطواته من أجل التوقيع مع ماستانتونو.

وأوضحت: "الريال بدأ محادثات مع ريفر بليت الآن بشأن ماستانتونو، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي اتفاق على الشروط الشخصية للاعب".