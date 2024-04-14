بعدما أشاد برونالدو.. النصر السعودي يفاوض مدربًا برتغاليًّا

بعدما أشاد برونالدو.. النصر السعودي يفاوض مدربًا برتغاليًّا
كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي، قد يخلف لويس كاسترو في مهمة قيادة النصر السعودي الموسم المقبل.
وارتبط اسم كونسيساو مؤخرًا بإمكانية تدريب برشلونة خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي سيرحل أيضًا نهاية الموسم الجاري، ولكن صحيفة "سبورت" نفت هذه الأنباء.
ووفقًا لِما ذكره موقع "365Scores" فإن نادي النصر السعودي وضع اسم كونسيساو ضمن المرشحين لخلافة كاسترو، في ظل المطالبات بضرورة رحيله عن الفريق في ظل الهزائم التي يتلقاها "العالمي" مؤخرًا.
وأشار الموقع إلى أن "اسم كونسيساو يحظى بإعجاب كبير من بعض المسؤولين في نادي النصر".
وكان كونسيساو أشاد مؤخرًا بمواطنه كريستيانو رونالدو، نجم النصر، قائلًا: ""علينا أن نحمد الله على العيش في زمن كريستيانو، يجب أن نحمد الله لأنه برتغالي، لن نرى كريستيانو آخر حتى لو عشنا لـ140 عامًا آخر".
ويعيش النصر موسمًا صعبًا تحت قيادة كاسترو عقب الإقصاء من بطولة دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي، بالإضافة إلى خسارة لقب كأس السوبر السعودي بالهزيمة أمام الهلال بهدفين مقابل هدف بالدور نصف النهائي، كما اقترب الفريق من خسارة لقب الدوري السعودي لصالح الهلال والذي يتفوق بفارق كبير من النقاط.
وجذب كونسيساو الأنظار خلال توليه تدريب بورتو، إذ حقق لقب الدوري البرتغالي 3 مرات، ومثلها في كأس البرتغال ومثلها في كأس السوبر البرتغالية، كما تم اختياره أفضل مدرب بالبرتغال 3 مرات أعوام 2018، 2020، 2022.