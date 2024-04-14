بعدما أشاد برونالدو.. النصر السعودي يفاوض مدربًا برتغاليًّا

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي، قد يخلف لويس كاسترو في مهمة قيادة النصر السعودي الموسم المقبل.

وارتبط اسم كونسيساو مؤخرًا بإمكانية تدريب برشلونة خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي سيرحل أيضًا نهاية الموسم الجاري، ولكن صحيفة "سبورت" نفت هذه الأنباء.

ووفقًا لِما ذكره موقع "365Scores" فإن نادي النصر السعودي وضع اسم كونسيساو ضمن المرشحين لخلافة كاسترو، في ظل المطالبات بضرورة رحيله عن الفريق في ظل الهزائم التي يتلقاها "العالمي" مؤخرًا.