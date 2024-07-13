نجم الهلال السابق ينتقل لنادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي، أتم تعاقده مع صالح الشهري، مهاجم الهلال السابق، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2024.

ورحل صالح الشهري عن الهلال رسميا، يوم الإثنين الماضي، رافضا تجديد عقده لفترة أخرى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الاتحاد اتفق مع الشهري على توقيع عقد في صفقة انتقال حر.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الاتحاد رفعت اسم الشهري إلى لجنة الاستدامة المالية، تمهيدا للتعاقد معه لمدة 3 مواسم مقابل نحو 16 مليون ريال سعودي.

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وأوضحت أن صالح الشهري كان قريبا من الانتقال إلى الاتفاق في الأيام الماضية، قبل أن يتفق مع الاتحاديين.

وذكرت الصحيفة أن الشهري يستعد إلى المغادرة لمعسكر الفريق الاتحادي في إسبانيا، الذي انطلق الخميس استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ويسعى الاتحاد للتفاوض مع عدد من اللاعبين الأجانب والمحليين، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، للإشراف على القيادة الفنية للفريق الأول.

وكان الشهري قد انضم لصفوف الهلال في صيف 2019، قادما من الرائد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قبل أن يتم ضمه بصورة نهائية في الصيف التالي، مسجلًّا 24 هدفًا وصانعًا 6 أخرى، خلال 138 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.