على خطى والده.. هكذا احتفل مورينو بإسقاط ألمانيا (فيديو)

أعاد ميكيل مورينو، لاعب المنتخب الإسباني، ذكريات والده على ملعب شتوتغارت في ألمانيا، بعد أن سجل هدفًا قاتلا لصالح المنتخب الإسباني، في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، صعد به الماتادور لنصف نهائي البطولة.

وحقق المنتخب الإسباني الفوز على نظيره الألماني في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو ٫2024 التي تستضيفها ألمانيا نفسها.

جاء الفوز في الأوقات الإضافية وبالتحديد في اللحظات الأخيرة من المباراة بفضل رأسية ميكيل مورينو، في مباراة وفت بالوعود كلها، وشهدت الكثير من التقلبات.

وعقب الهدف جرى مورينو حول الراية الركنية، ووضع يده على فمه.

وتداول مغردون فيديو لوالد مورينو، حيث كان لاعبًا أيضًا، وأحرز هدفًا للمنتخب الإسباني على الملعب نفسه منذ 33 عامًا، ليقوم نجله بتكرار هذا الاحتفال.

وبعد تغلب إسبانيا على ألمانيا 2-1 في ربع النهائي والتأهل إلى الدور نصف النهائي، ستواجه الفائز في هذا الدور من مباراة البرتغال وفرنسا.