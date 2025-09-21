كانسيلو قد يسلك مسار لودي.. خالد الشنيف يرعب الهلال السعودي (فيديو)

أثار الإعلامي الرياضي خالد الشنيف جدلا واسعا بحديثه عن إمكانية سلوك البرتغالي جواو كانسيلو، نجم الهلال السعودي، المسار نفسه الذي اتبعه البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر للزعيم، والذي قرر فسخ عقده من طرف واحد والرحيل إلى بلاده.

وقال الهلال في بيان سابق إنه تلقى إخطارا من وكيل لودي بفسخ العقد من طرف واحد، وهو ما لم تقبله الإدارة وقرر التصعيد قانونيا ضد اللاعب، وجاء ذلك على خلفية رفض سيموني إنزاغي، المدير الفني للفريق، قيده في القائمة الأساسية والاكتفاء بوضعه في قائمة النخبة الآسيوية، وهو ما رفضه اللاعب نهائيا.

ويعيش جواو كانسيلو الأمر نفسه، بسبب إصابته الأخيرة أمام الدحيل القطري والتي أثبتت حاجته لراحة طويلة، وبناء عليه قررت الإدارة رفع اسمه من القائمة وقيد البرازيلي ليوناردو بدلا منه لمعاناة الفريق في خط الهجوم، وهو أمر قد لا يتقبله كانسيلو أيضا.

وقال خالد الشنيف في تصريحات تلفزيونية: "يهمنا مصلحة الأندية ولكن اللاعب مصاب فما الداعي لقيده في القائمة دون فائدة، ولكن لا نستبعد من الآن أن يسير كانسيلو على المسار نفسه الذي نهجه لودي".

فيما قال أحمد عطيف، نجم الكرة السعودية: "الهلال يجب أن يبحث عن مصلحته فهو لاعب محترف ولا بد أن يتحمل ويحترم قرارات الإدارة، فهو سيغيب لفترة طويلة، واللاعب يجب أن يكون في كامل احترافيته ويتقبل اللوائح بدروي روشن".